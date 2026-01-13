巴士扣安全帶世紀難題？網民「誇張教學」鬥法「一秒神技」 集思廣益拆解實際挑戰｜Juicy叮

香港《道路交通（安全裝備）修訂條例》將於本月（1月）25日起實施，規定乘客在乘坐已安裝安全帶的巴士時必須全程佩戴，這項旨在提升乘客安全的新法規，在實施前夕於社交平台引起了廣泛討論，不少網民發揮創意，透過影片和文字分享他們對新例在實際操作層面上可能遇到的情況與疑慮。

巴士扣安全帶世紀難題？網民「誇張教學」鬥法「一秒神技」 集思廣益拆解實際挑戰↓↓↓↓

有女網民近日在社交平台發布了一段自拍影片，以幽默方式「示範」在手持背包和購物袋、需用單手扣上安全帶時的潛在尷尬情況。

她在帖文中將過程以搞笑創意方式，分解為四個步驟：「1、摸隔離屁股」、「2、手肘由腰拉到上頸」、「3、手指督隔離個胸」，最後「4、再批肘隔籬個頭」。她在片中花了近30秒完成整個動作，其誇張的演繹旨在突顯在狹窄座位中，扣安全帶的動作或會無可避免地觸碰到鄰座乘客。

高手示範1秒化解鄰座尷尬

影片引發不少網民留言回應，其中獲得最多讚好的一則回應，來自另一位網民上載的「教學影片」，他認為樓主的示範過於「幻想」，並指出「其實人就有兩隻手，真係要扣條帶唔會有你咁多幻想」。

在這位網民的影片中，他展示了一種截然不同的「反手」技巧，僅用一秒就乾淨利落將安全帶從座位間隙中拉出，有效避免扣安全帶時的尷尬。他形容樓主的示範是「小兒麻痺」的「幻想」，並霸氣表示：「拎住個扣一拔就係，邊個會好似你係到捽條帶。」

網民探討實際挑戰

除了技巧示範，帖文亦引發網民聚焦於日常乘車時可能遇到的各種真實難題，展開了集思廣益的討論，最多討論集中在巴士座位的狹窄空間。

有網民提出，若鄰座乘客身型較為魁梧，要從座位間隙中找到安全帶扣或有困難：「要個肥佬pat pat讓開先可以摷到個扣」，有不少人亦擔心因扣安全帶的動作而引起誤會，有人憂慮「會多咗麻甩借機摸隔離」，有人亦擔心正人君子會因此被誤解。不過，有網民則建議，如遇到尷尬情況，其實只要有禮貌請鄰座乘客配合，應該不難化解。

有網民則關心攜帶嬰兒或年幼子女的家長，在實際扣安全帶時應如何操作，「前面孭帶bb既乘客」及抱著小孩的情況，如何扣好安全帶亦是一大學問。

網民又提出了不少關於扣安全帶後，在搭車時遇到的實際流程問題，例如，當鄰座乘客需要下車時，外座乘客是否需「除安全帶讓佢出？好似坐飛機咁」。另外，若需按下車鐘，乘客是否應「解開安全帶，企起身撳鐘，再坐低，再駁返安全帶」，整個流程的順暢度和安全性也引起了討論。

有網民指扣安全帶其實非新鮮事物，「搭的士都要扣」，認為不用杞人憂天。有網民亦認為在巴士扣安全帶，初時執行時，難免可能有不習慣情況出現，但久而久之，便會慢慢熟習扣安全帶的流程。

研究：佩戴安全帶有效減低乘客傷亡風險

《道路交通（安全裝備）修訂條例》將於1月25日起實施，規定在所有已安裝安全帶的公共交通工具上，司機及乘客必須佩戴，此次修訂條例旨在加強道路安全，研究顯示，佩戴安全帶可分別減低司機和乘客在迎頭相撞意外中死亡和重傷風險約四成和七成。違例者最高可被處罰款5,000元及監禁三個月。目前，全港約有3,500輛、即約6成專營巴士已配備安全帶。

來源：globylau＠Threads