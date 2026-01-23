影響風水？！少女偷藏亡父遺物遭清空 竟再接母「死亡威脅」 崩潰控訴揭心寒對話｜Juicy叮

「其實人走咗啲嘢真係唔可以留低咩？」有剛經歷喪父之痛的港女，在社交平台痛心發文，因想保留父親遺物，卻遭親戚及母親以「影響風水」為由全數清倒，連偷偷藏起的幾件衣物亦被丟棄，少女崩潰發帖，一句「我真係好辛苦呀」，配上一張來自母親的「死亡威脅」的短訊截圖，刺痛了無數網民的心。

有女網民在社交平台發表長文，心碎地寫道：「其實人走咗啲嘢真係唔可以留低咩？」她憶述，父親離世後，一群親戚便向母親灌輸「爸爸啲嘢唔可以留喺屋企」的觀念，聲稱無論是衣物、梳化甚至是睡過的床，都必須「掉得就掉」，否則會影響風水。

「爸爸啲衫，三個垃圾袋就裝得曬...」

在親戚的壓力下，樓主眼睜睜看著父親的遺物被當成垃圾處理，她悲傷地發現：「原來爸爸喺香港咁多年嚟，啲衫都只係三個大嘅黑色垃圾袋就可以裝得曬...」心有不甘的她，晚上偷偷從垃圾袋中「搵返幾件對我有意義嘅衫同外套」，小心翼翼地藏回父親的衣櫃，希望能留住一點思念。

不過，這份微小的慰藉很快就被剝奪，「點知，啱啱先發現，原來媽咪已經一早dum埋」。這讓她徹底崩潰，「爸爸走得太快已經咩都冇留低俾我，我依家想留低佢少少嘢都留唔到...」她不解，為何曾經「最愛、朝夕相對嘅屋企人」，如今會變得如此讓人害怕。

落公園爆喊接母「死亡威脅」

樓主無法在家中找到宣洩的出口，最後獨自跑到公園痛哭，這時，她收到了母親發來的短訊，內容令人心寒：「阿女你去邊啊？你都唔想見到媽咪咁辛苦。你係咪媽咪要死咗你先安樂啊？」

樓主向網民解釋，她只是不想爭吵才獨自出門，沒想到幾分鐘後就收到這樣的訊息。

據樓主過往的帖文，她的父親在去年（2025年）11月因肺癌病逝，當時正值她準備DSE公開考試的關鍵時期。她曾坦言，父親的離去讓她情緒極度壓抑，「個腦喺唔做嘢嘅時候就係咁浮現爸爸走嗰陣嘅樣」，更因無法見到父親最後一面而深深自責。

網民質疑：老豆嘅錢同樓係咪都唔要？

帖文引來熱烈迴響，不少網民認為母親的「死亡威脅」是情緒勒索，並對樓主的處境感到萬分心痛，不少網民亦分享了相似的經歷，有人表示，自己的長輩過世後，家人也是「好快掉哂佢啲野」，當時覺得「好不近人情」，但母親解釋鄉下傳統向來如此，怕「周身唔舒服」。

另一位網民則感嘆，本想留住爺爺戴了一輩子的舊錶帶，卻被叔叔拿去換新，失去了回憶的溫度，「係想留住我同阿爺互動嘅時光」。

網民們普遍對這種「傳統」表示憤慨，有人怒斥：「老一輩啲迷信嘢真係好討厭」，直言「嗰個屋企人嚟喎 真心唔明要避乜野」，有網民質疑：「問d三姑六婆層樓同老豆嘅錢又係咪可以唔要？叫佢地收嗲啦！」

網民：你係你爸爸留低最重要嘅寶物

不過，有網民亦呼籲樓主體諒母親同樣處於失落之中，容易聽信旁人「冰冷既建議」，並非不愛女兒，只是不懂處理情緒，有網民安慰樓主：「可能你會覺得你爸爸好似咩都冇留俾你咁，但係仲有相同回憶，呢啲係永遠都帶唔走。」這句留言讓樓主也回應：「多謝你呢句。」

最觸動人心的，莫過於一位網民的留言：「你係你爸爸留低最重要嘅寶物。」提醒著心碎的樓主，即使有形的物件消失了，但愛與回憶，以及她自己，才是父親留在世上最珍貴的延續。

