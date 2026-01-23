一粒「鼻屎」索價$498！港女深圳東門好心幫「跑數」慘遭禁錮屈錢 親述全過程｜Juicy叮

有港女在網上發文，詳細講述在本周二（20日）自己與友人在深圳東門掃街時，因一時心軟，答應街頭推銷員「幫忙完成業績」的請求，結果被帶到店舖以禁錮式「強迫推銷」手法騙去數千元的恐怖經歷，帖文引起大量曾有類似遭遇的網民共鳴，紛紛留言分享慘痛經驗，直指同類騙案已存在超過十年。

一粒「鼻屎」索價$498！港女深圳東門好心幫「跑數」慘遭禁錮屈錢 親述全過程：↓↓↓↓

女事主在社交平台發帖表示，本周二（20日）與朋友在東門逛街，突然有男子「夾硬要塞張卡俾我哋」，聲稱只要上樓領取試用包即可。雖然事主與朋友多番拒絕，但該男子依然窮追不捨，「連我地去掉垃圾都要跟住！」最終她們因不堪其擾，心軟之下決定「幫佢完成一下業績」，沒想到這正是噩夢的開始。

「鼻屎咁細粒黃黃哋」每粒$498

事主憶述，被帶到一間「超細」、比劏房大不了多少的店舖後，她與朋友隨即被職員刻意隔開。她被帶入房後，職員竟「夾硬撳住我瞓係張床到」，在她來不及反應時，便用一部「好cheap嘅儀器」在她的臉上亂搞。事主強調，當時自己臉上仍有妝，職員卻未有卸妝便直接操作，更將她的臉弄得「成塊面都黑晒」，並索價四百元。

當她以為破財擋災之際，職員又推銷聲稱每粒價值$498的「深層清潔」項目，事主拒絕並表示不夠錢，但職員竟已將一粒「鼻屎咁細粒黃黃哋嘅」東西塗在她臉上，並稱「冇錢都冇計㗎，都要用喺你塊面上面㗎啦」，更要求她們「湊一湊錢」。最終，在未經同意下，職員們不斷將產品塗在事主臉上，並計算出數千元的天價，她們身上的所有現金被掠奪一空，職員甚至檢查她們的支付寶及錢包，確保已「榨乾」她們。

報警求助 公安到場騙徒即改口變臉

事主形容當時非常驚慌，因店內沒有閉路電視，且對方人多勢眾，「驚佢哋見到我哋一報警就搶我哋部手機」，她們在付款離開後立即報警，公安到場後似乎對此類騙案見怪不怪，「（公安）聽到之後即刻明發生咩事，跟住仲問返我哋係咪緊講得仲詳細過我哋講嘅嘢」。

在公安陪同下回到店舖，騙徒態度180度轉變，反稱「你唔想做咪唔想做囉，做乜要叫公安上嚟啊？」更主動提出退錢。經過一輪爭論，最終騙徒退回大部分款項，但仍堅持收取每人400元費用，事主對此結果感到無奈。

曾中招網民：騙案已存在十年 專利用人同情心

該「警世文」發出後，引來大批網民留言，表示有過完全相同的經歷，形容騙徒手法如出一轍，有網民上載了一張涉事店舖的贈券相片，該贈券為銀灰色長條狀，以紅色大字印有「活動期間」，並列明「憑此券可兌換精美贈品一份」，限量100份。事主一看便認出：「呢張紙有啲眼熟喎，好似同嗰日我拎到嘅嗰張差唔多樣」。

不少網民表示，騙徒最常用的話術就是「求幫忙跑業績」，專門利用人的同情心。有網民留言稱：「我3，4年前都試過一樣情況，又係諗住做個好心幫手跑下數，當瞓到上張美容床比（畀）佢哋整到半塊面一pat，黑色泥就知大鑊。」另一位網民更指出：「呢個騙案十年前已經有，間舖仲可以開咁耐......」有網民亦表示：「呢個手段我10年前已經遇過！估唔到宜家仲用緊。」

網民教自保：「返大陸有咩就110」

另外，許多網民紛紛留言表示曾被同樣手法滋擾，幸好最後成功脫身，他們分享如何自保的手法，有人靠大聲喝罵嚇退職員：「我話你地係唔係夾硬嚟，佢地話你做唔做都得，冇人逼你，但係個人好惡死咁企係門口，即刻推開走人」；亦有人指自己當年僅15歲，被幾個大男人圍住，幸好堅持沒錢才得以離開。

不少熟悉內地情況的網民，又指出最直接的求助途徑，就是撥打當地的報警電話：「返大陸有咩就110」，「而家大陸人教路，個個手機喺身，第一時拍片，擺小紅書，報警」。有網民分享了更具技巧性的現場求助方法，例如當被惡人纏繞時，可以「搵當值警察扮晒嘢問路」，巧妙地讓執法人員介入，從而嚇退對方。

來源：lllllllllli2026＠Threads



