港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮

港人北上熱潮有增無減，有港男在社交平台發帖，大呻近日在深圳一間採耳店的不愉快經歷，懷疑自己被當「水魚」劏，事後悔恨當時做錯一步，以致懷疑被技師以一招，將原本60元人民幣的採耳服務，變成坐地起價4倍的天價收費。

港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」↓↓↓↓

有網民在「深圳大陸吃喝玩樂交流」FB專頁發帖表示，早前已在一個網上平台上，以人民幣59.6元（約港幣66.6元）購買了深圳一間採耳店的服務，該店位於深圳南山區一個知名商場內。

從樓主上載的截圖可見，該店在平台獲收錄約2年，有4.2分的好評，店舖裝潢光鮮，設有玻璃門牆，門面簇新。

樓主在帖文中表示，他在享受服務時，一位被形容為「嗰樣生得好似苗僑偉」的男技師，在採耳途中突然表示樓主的耳屎太多，要求額外再收取人民幣200元（約港幣223.34元）才肯繼續清理。樓主在帖文中無奈表示：「因為嗰時已經係夜晚，為咗趕返香港而被迫妥協畀錢。」最終，一個原本不足60元的採耳服務，連同額外收費，總共花費了近人民幣260元。

網民：擺明劏客應即時走人

帖文引來大批網民留言，不少人認為收費極不合理，直言「好貴wo，正常採耳收80（元）-100（元）」，「採耳挑走耳屎要另外收費，真係奇聞」。有網民指出：「因為你係香港人，水魚點唔劏」，認為樓主當時不抗議，只會令更多港人受騙，樓主則回覆指，公開事件就是希望「話俾大家聽唔好去幫襯呢間黑店」。

不少網民認為樓主當下的處理方法不當，紛紛表示「梗係唔好俾$200啦，即走唔好繼續做」、「為咗趕返香港應該係直接埋單走人」。對此，樓主亦坦承後悔，直認自己「衰在心急」及「細膽」，並表示「下次我直接退錢走」。

有網民亦分享類似中伏經歷，指採耳店收費「逐項逐項計」，充滿「隱性收費」，最後表示「今次當買個教訓，以後都唔會再去採耳」。

樓主亦忠告網民，若耳道真的不適，應直接「去三甲醫院掛號睇醫生就得」，以免墮入消費陷阱。

不過，亦有網民提出另一種可能性，質疑樓主的情況是否屬於「耳結石」，該網民指出，處理耳結石的收費本身就較昂貴，「唔可以當普通計算，仲貴過200（元）一次」，並非單純的採耳，但樓主回應指，他認為自己的情況「應該唔算」，只是「撩個粒耳屎好大粒」。