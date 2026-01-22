Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

四眼惡女巴士車尾發難 聲稱被摸喪罵男子 一原因全車乘客竟唔幫｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：16:00 2026-01-22 HKT
發佈時間：16:00 2026-01-22 HKT

一名四眼女乘客在一輛開往大埔的72X巴士上發難，聲稱被摸，還在車尾手指指喪罵一名男子。全車乘客一原因唔幫忙，反指「呢個女人唔啱」。詳情見下圖及下文：

四眼惡女巴士車尾發難 聲稱被摸喪罵男子 一原因全車乘客竟唔幫逐張睇↓↓↓↓

樓主：乘客都話呢個女人唔啱

樓主昨日（21日）在社交平台Threads以「巴士」為題上載短片發帖，記錄了車上一場罵戰，指「啱啱搭72X返大埔，行到公路中間呢個阿姐係咁嘈又叫車長報警」。

樓主續稱，「其他車上男女乘客紛紛都話呢個女人唔啱。叫被鬧嗰個男乘客唔好同個黐線嘅人嘈。呢個女人就繼續鬧又話有人摸佢喎，之後我就落車啦」。

四眼惡女：你唔知頭唔知路

片中見到情緒激動的四眼女乘客站於下層車廂車尾位置，不斷向著其中1名背向鏡頭，疑做「架兩」的男乘客指手畫腳高聲發牢騷，說著「No problem，no problem（無問題，無問題），（轉身指向背後的座位）我坐喺度，就係我屈佢，你唔知頭唔知路......OK」。

四眼女乘客擾攘期間，前排的乘客不時回頭張望。由於樓主表明已中途下車，未知最終結果。

網民錯重點留意閉目男

因應樓主引述四眼女乘客聲稱被摸，回應的網民紛猜測該女子當時的精神狀態，有網民懷疑她「一係白咭，一係飲大」、「飲醉咗？」。

還有人錯重點地留意到女子身旁的一名似乎無視指罵指聲在閉目的「與世無爭」男乘客，指「隔離個男仔睡得好甜🤪」

資料來源：busman_o305＠Threads

嫌小童阻路遷怒家長 港媽反駁：你係咪無生過小朋友？ 巴士惡婦：我兒孫滿堂 塘邊鶴：生咁多都唔體諒

港女搭巴士疑遭怪手胸襲 網民同情自爆曾遭非禮：被拍pat pat摸手臂

健碩男過海巴疑狂「篤」女乘客一部位 受害人落車回頭影罪證 驚見更猖狂一幕

