$250深圳食牛得「7成飽」 港男呻笨：又話深圳食飯平既？網民揭真相：只因北上唔識「呢樣嘢」｜Juicy叮

有港男在社交平台上分享在深圳午餐時，一個人吃了一頓潮汕牛肉火鍋，埋單竟要近250元港幣，事主強調自己食量一般，但該餐僅「七成飽」大呻中伏，質疑：「又話深圳食飯平既」，引發網民熱議深圳的消費水平，是否還如傳說中那樣低廉？不少網民更教路一套「組合技」聲稱可免成為水魚。

有港男在社交平台發帖表示，他獨自一人到深圳一間連鎖潮汕牛肉火鍋店吃午餐，點了「8碟牛（小份），加一罐飲品」，即使已經使用了內地知名的「大眾點評」App優惠減了30元人民幣，結帳時仍需支付約250港幣。從他上載的付款紀錄截圖可見，兩筆透過「美團」支付的款項合共為252.83港幣。

事主呻食唔飽：8碟薄切牛＋淡如水湯底

他坦言，這頓飯只吃到「7成飽」，更形容如果是吃放題，「可以叫多兩round」，他認為問題出在牛肉的份量上，直言「主要係佢切到啲牛太薄」。

從樓主分享的八張食物照片中可見，八碟分別為匙柄、三花趾、吊龍伴、肥牛、牛舌、牛朴肉、匙柄及雙層肉的牛肉，全被切成薄片，舖在長方形的白色碟子上，事主亦對火鍋的質素有所微言，指20元人民幣的豬骨湯底「味淡如水」，讓他大感失望。

網民反應兩極：究竟係你大食，定係深圳太貴？

帖文引來大量網民留言，有人質疑事主的食量：「一個人食8碟牛咁犀利」、「8碟牛我2個人都食唔到喎」，事主則反駁指份量真的很小，「你真係識講笑，8碟牛兩個人食唔到」，形容牛肉薄得「滾完得一粒肉咁細」，所以才不算多。樓主坦言光顧該連鎖火鍋店「純粹諗住佢平又好食，點知又唔平又唔好食」。

網民焦點再延伸至「深圳消費是否依然平價」的層面，部分網民認為「深圳消費根本就同香港差唔多」、「而家深圳一點也不便宜，為返hkd，真心仲貴過香港」。有人指只有到「非連鎖，小店才有機會平」，或遠離市中心的「關外」地區，才可能找到平價美食，有網民則提醒，計上來回交通費，「計番車費都冇乜著數」。

網民曬圖分享「平靚正」選擇

不過，不少網民在留言區大曬自己在深圳其他餐廳的「戰績」，以證明平價美食依然存在，有網民上載一張鋪滿整張大圓盤的牛肉照片，指「呢碟都係2佰幾」，但並非在同一間餐廳。

另一位網民更分享了一張極具視覺衝擊的「牛肉摩天輪」照片，留言稱：「我食另一間二人餐都係$168」，另有網民更表示，兩個人只需花費390港元，便可享用三碟大份、兩碟細份牛肉，外加手打牛丸等配料，「又食又拎」，這些分享與事主的經歷形成強烈對比。

網民拆解北上消費「慳錢組合技」

留言區亦吸引大量「深圳達人」分享一套北上消費的「慳錢組合技」和心法，提醒樓主下次消費留意以免再中伏。有網民指出，真正的玩家，從來不會用正價食飯，有人建議在「大眾點評」、「美團」、「抖音」等App上，先搜尋「團購套餐」或「代金券」，有網民分享「19.9代50」的骨折級優惠，亦有人貼出「$168二人餐」的超值套餐。

精明網民又普遍認為，開在大型商場、口岸附近的知名連鎖店，價錢最貴，真正的「平靚正」，往往藏於「非連鎖」的地道小店，或者要深入到龍華、坂田等非市中心區域才能找到。有網民又分享識揀點餐模式，指出一個人「散叫」菜式，在任何地方都是最不划算的，有網民再教路，可以選擇「放題」（任食），或者尋找「按斤賣」的牛肉店，性價比遠超散叫。

來源：kcttt2024＠Threads