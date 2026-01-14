宏福苑「全套」紙紮祭品掀熱議：「燒一次唔夠？」網民揭家屬背後苦心籲停二次傷害｜Juicy叮

有網民昨日（13日）在社交平台上載一張巨型紙紮屋的照片，並在帖文中震驚地寫道：「痴L線㗎，燒一次唔夠要燒兩次？」矛頭直指這件「宏福苑」大廈祭品，帖文牽起出其他網民分享宏福苑其他紙紮祭品，如往宏福苑的巴士紙紮，在網絡掀起熱烈討論。

宏福苑「全套」紙紮祭品掀熱議：「燒一次唔夠？」網民揭家屬背後苦心籲停二次傷害↓↓↓↓

在樓主發帖後，有網民亦同樣發帖附上其他角度影到的宏福苑紙紮屋的相片，並留言「啱啱都見到」。

神還原「宏福苑」連公園滑梯、巴士線都齊備

從樓主及其他網民上載的相片可見，這座紙紮「宏福苑」大廈製作極為精緻，橙色外牆配上藍白格仔窗戶，樓頂更掛上「大埔宏福苑」的招牌，祭品底部不僅有園景、彩色花壇，甚至還有一部紅色私家車及一個小小的遊樂場。

有眼利網民指出：「佢又整得幾細緻，連宏福苑樓下公園仔滑梯等設施都還原返」，大讚其手工之巧。

網民：「其實仲有巴士」

帖文在網上發酵後，更多「野生捕獲」的相片陸續曝光，有網民在留言區貼出驚人發現：「其實仲有巴士」。

該網民上載的相片，出現了至少兩部同樣是紙紮的雙層巴士，一部是白色車身的九巴，路線牌顯示「宏福苑往九龍」；另一部則是黃色的城巴，顯示「宏福苑往香港」，兩部巴士的車牌號碼均為「168」，像真度之高，連車廂內都隱約見到紙紮司機的身影。

網民爭辯：「地獄梗」vs 「尊重家屬」

這批宏福苑紙紮照片，掀起網民熱烈討論，部分網民與樓主感同身受，認為此舉太「地獄」，對火災中的往生者及其家屬或構成「二次傷害」，有人留言形容這是「現實版破地獄黃子華」，甚至有人驚訝問道：「唔係AI呀嗎」。

不過，大量留言則是反對樓主的看法，認為應尊重家屬的決定，否則更加是「二次傷害」，有網民反駁：「其實都係根據客人要求製作，意思即係有可能係死者屋企人嘅要求，你咁講係咪鬧先人屋企人痴Ｘ線？」

網民籲理解家屬背後苦心

不少人認為，這恰恰是家屬對先人思念的表現，「可能先人喺大埔長大，好鍾意住宏福苑，所以家人燒一幢俾佢享用吧」、「係希望去咗極樂世界嘅人可以住返熟悉嘅環境啫」。

其中一位網民更發表長文深入分析，認為外人不應批判家屬的抉擇：「呢個行為確實係一個令家屬放下傷痛既一個重要慰藉方法......作為外人以呢種語氣與態度回應，又何嘗不是對災民＆逝者作出『二次傷害』」，這番言論獲得大量認同，不少網民亦認為，這些祭品反映了在世者與離世者之間最後那份「連結」與「曾經美好回憶片段」，呼籲要明白家屬背後苦心，停止二次傷害。

來源：Threads＠jamescho1、toby_hung、howareyouhowdoyoudo



