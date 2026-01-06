宏福苑災民求租慘遭業主譏「唔吉利」 內容曝光全網震怒追緝涼薄業主｜Juicy叮

社交平台今日（6日）瘋傳一則帖文引發高度關注，有網民發文指，大埔宏福苑火災的一名災民在艱難尋找新住處時，竟遭到業主以『唔吉利』為由拒租，引發網民鋪天蓋地的憤怒，不少人要求「開名」、「公開資料」，以求將這名涼薄業主「揪出來」。

宏福苑災民求租慘遭業主譏「唔吉利」 內容曝光全網震怒追緝涼薄業主↓↓↓↓

有網民今日（6日）在社交平台Threads上發文，分享了一段大埔宏福苑災民令人心碎的經歷，樓主沉痛地引述災民被業主拒租後，業主的一句話：「我唔想租畀你哋，因為你哋唔吉利！」

雖然樓主坦言並非親耳聽到，但這句傳話已令他心如刀割，直言：「真係難聽過粗口！」他悲痛地問：「點解要再次受到傷害？齋聽到都覺得心痛，究竟要幾涼薄先會講出啲咁嘅説話？」

網民：業主「心地唔好，間屋都唔會好」

帖文一出，瞬間引爆網民怒火，留言區群情洶湧，一致炮轟該名業主涼薄無情，不少網民認為這種業主「心地唔好，間屋都唔會好」，就算租了也「唔會住得安樂」，有人直言，面對流離失所的災民，竟然還說出這種話，實在「欺人太甚」。

在眾多留言中，最強烈的聲音是要求「開名」，網民紛紛表示「支持開名」，要「開個業主單位俾世人知啦」，認為面對如此「心地咁差」的業主，絕不能姑息。

不少網民認為只要「直接開名」，就能「包以後冇人租佢層樓」，替天行道，更有網民反諷道，要樓主「開名幫佢宣傳下」，好讓大家知道「邊個單位咁privilege」，網民們希望透過輿論壓力，讓這位冷血業主得到教訓：「呢啲業主要公開佢資料啦，等所有人避開咪租佢。」

網民：香港仍有好多人願伸出緩手

此外，網民又對該業主「祝咒」式圍攻，以示對業主冷血言論的極度不滿，有人抵死地反諷「祝佢單位要幾吉有幾吉」，更狠的則有「祝佢租咗畀租霸，拆爛間屋再拖租！」甚至有留言稱「放心佢收返嚟嘅租錢唔夠佢全家嘅醫療開支」。

不過，亦有網民理性分析，認為「呢啲業主都唔會好相處，好彩早啲知，無租到」，認為災民避開了一個麻煩業主，未嘗不是一件好事，有網民就表示：「呢啲西業主唔租好過，租咗又借頭借路煩膠你。」

面對災民再被「二次傷害」，網民們都留言提醒人間仍然有愛，祝福災民能盡快走出陰霾，覓得安樂窩：「這個世界真係有好多這樣涼薄自私的人，希望你可以早日收拾心情，香港仍然有好多人願意伸出緩手。」

來源：stany.yuen＠Threads



