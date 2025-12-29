香港養車=水魚？網倡「北上養車」新玩法 3大好處引激辯 網民指忽略1最大盲點｜Juicy叮

由於在港養車成本高昂，有網民近日倡議「北上養車」新玩法，並力數3大好處，這種嶄新的養車思路在網上掀起激烈辯論，支持者認為是精明之舉，反對者則指其忽略了1個最大盲點，令整個計劃變得本末倒置。

有網民在連登討論區發帖，題為「大陸養車玩」，提出了一個他認為極具成本效益的方案，並列舉三大優勢，包括：（1）低廉的停車成本： 「深圳月租600元」，與香港動輒數千港元的停車場月租形成鮮明對比。（2）便宜的燃油價格： 「入油¥7/L」，遠低於香港長期高企的油價，大幅降低日常行駛開支。（3）極低的購車門檻： 「新車¥5萬幾都有台」，在內地僅需數萬元人民幣便能購得新車，吸引力巨大。

他總結指，對於僅在假日用車的司機（Holiday driver）而言，「上深圳玩車的確性價比高」。

PHEV成焦點 樓主「香港唔會有」遭反駁

帖文一出，有網民率先對樓主的想法提出質疑：「電車入油？」樓主解釋，他所指的是「插混PHEV」，即插電式混合動力車（Plug-in Hybrid Electric Vehicle）。這種車輛既可充電作純電行駛，電力耗盡後亦能使用汽油，結合了兩者的優點。樓主一度斷言：「香港唔會有」。

然而，此說法迅即被其他熟悉市場的網民糾正：「以我所知有一架Prius phev出咗牌......」，亦有人補充道：「幾年前已經有三菱outlander phev」。

網民質疑：專登坐車上去玩車

儘管樓主提出的北上養車「性價比」理論看似吸引，但不少人質疑「專程乘搭公共交通工具過關，只為駕駛自己車輛」這個核心操作邏輯，認為此玩車新思路的最大盲點，有網民毫不客氣地爆粗評論：「你都戇X，要專登坐車上去玩車」，更有人譏諷其背後心態：「冇錢就咪X學人玩車喇」。

對於樓主所提及的五萬元人民幣新車，部分網民們亦加以嘲諷，留言包括：「五萬？玩車定玩人？」以及「5皮嘢一架叫玩車？玩X就得」，部分評論更尖酸刻薄地批評：「窮X d思維真係遠超我哋想像」。

在「北上養車」掀起熱烈討論之際，不少連登網民亦提出了一個更為實際的替代方案，方法是「租車」，他們認為，與其耗費心神在異地購置並維護一輛汽車，不如選擇租車服務，有網民直言北上租車更划算：「要玩租好過啦，咁多款車有排試唔曬。」

Youtuber實測：內地養車成本為香港三分一

事實上，隨著港人北上成風，不少網紅亦開始探討北上養車的可能，專門分享大灣區資訊的Youtuber「香港小電Callcall」，亦於今年（2025年）3月上載影片，以「香港養車貴內地3倍？！！港人內地養車1年2萬公里實錄！...」為題，對兩地養車成本進行了詳細比較。

影片中，Youtuber以一輛行駛了兩萬公里的純燃油車為例，計算出在內地的全年基本開支，包括約2,000元月均油費、4,700元年均保險費及3,500元保養費，合計已接近3萬元人民幣（約港幣3萬3千元）。她指出，若加上每月約400元的停車費及其他雜費，成本將更高。

作為對比，影片引用第三方網站的數據，指出香港養車的每月成本約為9,234港元，折合全年費用高達110,808港元，約等於10萬元人民幣（約港幣11萬元）。兩者比較下，印證了在內地養車的成本，確實遠低於香港。

影片亦提及，內地電動車市場選擇多且價格更具優勢，她提出一些知名車款，香港售價28萬港元起，而內地僅需17.5萬人民幣（約港幣19萬3千元）起。Youtuber更親身解說港人如何在內地申請新能源車牌照（粵B牌），不過，她也提醒，港人在內地申請汽車貸款手續繁複，銀行普遍要求提供內地資產或收入證明，因此「最好呢，還是全款買」。

