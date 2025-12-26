鄰居裝天眼對正門口 馬鞍山居屋戶驚出入無私隱 網民一原因唱反調：要多謝佢｜Juicy叮

有居屋住戶因為鄰居在門外安裝了天眼而感到渾身不自在，擔心其日常出入皆被攝錄，私隱遭到侵犯。詳情見下圖及下文：

鄰居裝天眼對正門口 馬鞍山居屋戶驚出入無私隱 網民一原因唱反調：要多謝佢逐張睇↓↓↓↓

網民：未必係長期錄影

匿名的樓主本月在facebook群組「馬鞍山人和事」上載相片發帖，向網民徵詢意見「請問各位這是閉路電視？居屋隔離裝喺門口，如果係，對住我門口一出入佢影晒？」。

對於樓主擔心私隱被鄰居侵犯，有網民直言「閉路嚟，係會睇到晒㗎」，並指出「宜家好多人屋企大門嘅防盜眼都係CCTV嚟，仲可以錄埋聲音添！」；不過也有網民安撫樓主，指「未必係長期錄影」、「這是可視門鈴，不按鐘不會啟動！勿擔心」。

有網民補充「對講機+CAM門鐘，睇設定，但多數有人㩒鐘先會開機，我都有裝，但我會同隔離屋講聲，我裝係因為成日唔喺屋企，要睇啲送貨嘅有冇送足嘢」。

網民：直情要多謝佢

不過，不少網民反而認為鄰居此舉對樓主有著數，因天眼在防盜方面具有積極作用，有人舉例指，有朋友「俾變態佬偷鞋，就係靠鄰居呢個影得清清楚楚先捉到人，自己門鐘佢一踎低根本睇唔到」，或者「有朋友就用咗佢，佢發現到有人喺對面懷疑爆格，每戶都經過看下，之後通知對面隔離，都拍攝到同一個人」。

不少人對此和應，認為「佢反而幫到你喎」、「幫你睇門口幾安全」、「直情要多謝佢」、「其實對大家都好，不用想多」、「幾好呀，你屋企出事，可以問對面影唔影到，保障埋你」。甚至有網民催促樓主：「你都裝」。

網民：或者有一日人哋個門鐘救咗你

至於私隱問題，有網民則建議「如果影晒你屋企，可以同對面溝通下，我自己就擺喺唔會影對面全屋嘅方向」。同時，也有人認為「影住又點？你會唔著衫褲行出門口？」、「咪係，驚乜。」，認為毋須過度擔憂。

有人更加想當年稱：「以前家家戶戶都好融洽，而家呢好似驚咗人咁樣，裝個門鐘就以為人哋想監視你，或者有一日人哋個門鐘救咗你呢」。

