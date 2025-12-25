10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮

有網民在網上發文表示，一位失聯十年的中學同學，最近竟然透過WhatsApp向他發送「紅色炸彈」，邀請他出席婚禮，樓主坦言與該中學同學已非常陌生：「衰啲嚟講，（佢）另一半係男係女都唔知」，本着「八卦」心態，他按下了邀請訊息中的Google Form連結，結果卻是婚禮禮物的「願望清單」（Wishlist），更絕的是還附有一份講明「謝絕」的禮物清單。

10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」↓↓↓↓

有網民在連登討論區以「10年冇見嘅中學同學突然邀請我去飲」為題，分享奇遇，樓主一開始便道出事件的荒誕：「是咁的，我有個中學同學成10年冇見，中學嗰陣都有一兩句講，一畢業就完全斷哂聯絡，好似連Facebook、IG都冇add大家。」

正當快完全遺忘這位舊同學時，樓主卻在上星期收到對方「無緣無故嘅WhatsApp」，內容竟是婚禮邀請。

樓主坦言，與這位同學的關係極為疏離，對其現況一無所知，更直言：「衰啲嚟講，另一半係男係女都唔知。」如此疏離仍收被派帖讓人費解，然而，樓主點開了這中學同學，婚禮邀請訊息中的Google Form連結，更令他瞠目結舌。

婚禮邀請附Google Form「願望清單」

樓主點開Google Form連結後，不禁爆粗怒言：「X那星有願望清單，夾錢請佢去飲仲要送埋晒啲咖啡機、insta360。」

根據樓主上載的截圖，這份Google Form並非簡單的出席回條，而是一份赤裸裸的「願望清單」，截圖看到，這張Google Form「願望清單」鉅細無遺地列出了新人想要的禮物，清單開宗明義寫着「以下清單只作參考，可隨心表達心意」，更「溫馨提示」賓客「歡迎大家以群組為單位送出」。

只請觀禮索人情 樓主：連食都無

清單上羅列的禮物均為「名貴」物品，包括「DELONGHI EC685 Dedica Style 半自動咖啡機」、「DELONGHI KG89 咖啡研磨器」，甚至還有「Insta360 X3 運動相機」和「QUICO HC201CB 2合1多功能極黑修護造型器」，不過這兩項已被標示為「已認投」，看來已有賓客慷慨解囊。其他選項還有「Beurer TS15 雙人德國電熱床墊」及「電子相架」等等。

更令人拍案叫絕的是，清單下方還有一份「謝絕禮物清單」，明確指出「以下物品我們確實不需要」，當中包括「實體相架」、「餐具(包括杯)」、「廚具」、「結婚擺設/裝飾」及「毛巾」，最後更附上一句：「歡迎將心意轉化為屆時多拍幾下手掌！」這種指定禮物、謝絕「廢物」的做法，令樓主哭笑不得，不禁向網民求助，考慮在這份Google Form的願望清單「Other」一欄填上「condom」。

樓主其後再補充：「原來佢淨係邀請去教會見證婚禮，連食都無」，換言之，樓主只獲請去觀禮卻被要求夾錢送大禮。

網民：好似詐騙電話 搏總有一個半個上當

帖文引來大量網民留言，大部分人對樓主這位同學的行為表示震驚，不少人直斥對方「真係要幾厚面皮先做得出」、「個wishlist都幾Ｘ肉酸」。有人更尖銳地形容這是「花式乞食」，認為這種行為與詐騙電話無異，「好似詐騙電話咁打開電話簿逐個打，搏總有一個半個儍仔上當」。

面對如此「厚禮」要求，網民紛紛向樓主獻計，最直接的建議是「直接BlockＸ佢咪得」，認為「反正都唔Ｘ識，做乜去」，有人則建議用幽默方式回應，例如「下次一定到」或「祝佢婚禮嗰日年年有今日」。

有網民則站在對方立場分析，指出這種廣發邀請的行為，很可能是為了「攝人數」，「通常佢哋有啲人想請，但唔係你，但買哂酒席後，又唔想蝕錢，就會週圍搵人fill位」，不過，在得知「連食都無」後，有網民恍然大悟：「因為你無被歸納為之後夜晚party批fd，所以淨係請你日頭行禮做臨記充撐場面。」

雖然有留言指出，「外國都係興送禮物」，但隨即有人反駁，外國文化通常沒有「人情」的習慣，而這對新人懷疑是想「食晒兩家茶禮」，「好明顯呢對新人又想收人情又想收禮物」。



