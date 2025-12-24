22歲準護士「地獄開局」求問脫貧 一條「捷徑」掀爭議 答案顛覆三觀...｜Juicy叮

一位自稱「地獄開局」的22歲準護士，在即將畢業的人生關口，今日（24日）在社交平台發出了最靈魂的拷問：「點樣可以脫離基層人生？」帖文迅即熱爆，瞬間引來大量網民肺腑之言，句句鏗鏘，當中包括一些甚富爭議的「捷徑」，其答案，足以顛覆許多人的三觀。

22歲準護士「地獄開局」求問脫貧 一條「捷徑」掀爭議 答案顛覆三觀...↓↓↓↓

有女網民今日（24日）在網上發文形容，自己「地獄開局」，出身單親基層家庭，自覺是「井底之蛙」，雖然即將成為護士，卻「發覺自己對呢行冇咗當初嘅熱誠」，感覺只是「為錢而個（夾）硬讀落去」，每日都瀕臨崩潰邊緣。

她渴望投資致富，也想追尋遙不可及的跳舞夢。她提出了現正面對的三大人生難題，求教於網民，包括：如何在負資產情況下學習投資、應否放棄護理工作去追尋跳舞夢、以及「點樣可以脫離基層人生」。

準護士的困局：為錢定為夢想？

她坦言，看到社交媒體上別人光鮮亮麗的生活，難免會「有少少比較少少傷害」，陷入emo（情緒化）之中。

帖文一出，短短數小時已引來數百則回覆，綜合網民意見雖五花八門，但核心思想卻驚人地一致：先解決生存問題，再談偉大理想。

網民籲勿放棄護士之路

對於樓主提出應否放棄護士工作，網民幾乎一面倒地反對，不少人直言，護理工作是樓主「脫離基層人生」最穩妥、最快速的道路：「做nursing已經係最穩定可以擺脫基層既路」、「地獄開局要脫離基層，同HA打工絕對係比投資同全職跳舞更穩定嘅方法，至少你冇機會跌返落地獄。」

有網民提醒，工作不講興趣，只講回報，「返工從來都唔係講興趣，睇錢做人。」有人更苦口婆心勸導，熱誠不能當飯食，作為醫護人員，有公德心最重要，「......只要對得住個patient 就可以。」

理財先於投資：學儲蓄先！

面對樓主對投資的渴望，有理財經驗的網民強調「學儲錢先，錢都冇，學完都實踐唔到」，有過來人分享自身經歷，指「未學投資前，學識『理財』先。 一定要堅守『先儲蓄後消費』。」

有人提出務實的方案，建議樓主第一年專心工作，並養成記帳習慣，「用嘅每一分每一毫你都要記低」，同時，大量網民提醒要小心「儲蓄保險」等金融產品，直言「唔好買月供幾多供5年，鎖3年，第10年先派息比你果啲戇居Plan」。

追跳舞夢？ 網民：興趣，其實要洗（使）錢

至於樓主最愛的跳舞，並猶豫於是否放棄護士工作改追跳舞夢，網民普遍認為現階段只能當作業餘興趣或副業，有同樣是舞蹈愛好者的網民現身說法，指出「喺香港跳舞真係好難生存」，並反問「當跳舞成為職業，仲係咪跳緊自己想跳嘅嘢？」

不少網民認為，穩定的護士收入，才能支撐追夢的燃料，「解決咗點入油先去諗揸咩車」、「興趣，其實要洗（使）錢」。

捷徑惹爭議

在眾多建議中，幾則另類的留言，為樓主提出一些甚富爭議的「捷徑」，有人提出「1.做護士 2.溝個醫生，兩步就人生成功」，有人說：「「...之後搵個中產私樓仔嫁左佢...咁就脫離到基層地獄」，有人更粗暴地提出「做doctor hunter，嫁到醫生即刻向上游一層」。

然而，這種想法很快就引來其他網民反駁，直斥非常不務實，有人批評：「搵人嫁脫貧呢種諗法真係唔鼓勵」，指出樓主既然自強，就不應走回頭路。另一位網民更強調：「靠自己努力搵錢成為中產，先真係脫離基層，唔好以為靠男人......而家離婚好易」。

資深護士現身分享...

大部分網民認為，樓主手握護理這個專業資格，已經比很多人幸運，是打破階級宿命的最佳工具，一位資深護士留言分享了一個真實故事，她認識的一位同行，畢業後為追尋畫畫夢而放棄本行，結果十多年來「都係吊鹽水，生活都有啲勉強」，最終人到中年，還是要「硬住頭皮」重操故業。他藉此提醒樓主：「人應該有夢， 亦應該去追夢。喺追夢之前，要確保自己有足夠嘅本錢。」

來源：manydownsides＠Threads



