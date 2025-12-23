酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮

有網民在社交平台發帖，拋出一個堪稱酒樓「世紀難題」的疑問：「公筷係黑色定白色？」並附上一張實拍照，引爆網民激烈辯論，不少神級解釋令人耳目一新，當中一個有關黑白筷子的「貧富暗號」，成為討論的最大亮點。

酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則↓↓↓↓

有網民在「香港茶餐廳及美食關注組」FB專頁發文表示：「世紀難題，公筷係黑色定白色？」

樓主更附上一張酒樓實拍圖，相中一對黑色和一對白色筷子並排放在筷子托上，白色筷子在內，較接近餐碟的位置，黑色筷子則放在靠右側的外檔位置，樓主觀察到：「今日間酒樓。大部份人係黑色係公...白色係自己食嘢」。

這個看似簡單的問題，瞬間引爆網民熱議，雖然「左自右公」或「內私外公」是常見的餐桌禮儀，但當牽涉到顏色時，網民的標準似乎並不統一。

世紀難題引爆熱議：有名你叫...「外公」

部分網民率先支持傳統的位置論，認為「放近自己的是自用，外面是公，什麼color冇所謂」，有網民幽默地解釋「因為有名你叫...『外公』，但沒有『内公』只有『内功』」，令這個擺位法則更加入腦。

有人亦指出這其實是常見的宴會擺法，每人一對私筷一對公筷，只要分清內外便可。

更多潛規則曝光：顏色vs位置

不過，有關言論迅即被大批網民反駁，他們認為公筷要以筷子的顏色決定，他們以衛生與實用性的角度指出：「白色夾完有d汁，可容易分辨是用來夾送的，所以應該白色是公筷」，認為淺色容易顯髒，適合作公筷提醒大家。

但爭辯者馬上指出，正正是因為「食食下筷子頭會污糟，黑色做公會好d」，激辯令黑白公筷之爭在衛生層面上一時難分高下。

有圖有真相：白公黑私？

持異議的網民，又針對樓主遇到的「黑公白私」的現場實況，不少網民上載圖片反駁，相片展示不少白色或奶油色的筷子，上面清晰地用金字或黑字印有「公筷」二字，有網民更貼出截圖，指出部分地區規範建議公筷顏色宜為白色或類白色。

這些網民認為「有圖有真相」，市面上似乎以白色作為公筷的情況更為普遍。

貧富解釋封神：用黑色就...

「白公黑私」有圖作證，似乎漸處上風，這時，有網民提出「貧富暗號」的解釋，為「黑公白私」扭轉劣勢，技驚四座，該網民指出公筷用黑色或白色，其實傳統上暗藏「意頭」：「白色食，黑色公，因為寧願白食，好過黑（乞）食。」

這個解讀隨即獲大批網民讚好，紛紛表示「有創意」、「好入腦」，支持的網民認為黑公白私已是潛規則，因為「用黑色就黑（乞）食」，所以黑色只能做公筷。更有網民笑言「白食，唔使比（俾）錢」。

「務實」網民：食食下都係亂

這場公筷黑定白的爭論戰中，亦有網民指出一個最真實的情況：「反正擺嗰個都隨時唔知」，「一枱人梗有幾個是但，甚至一時用呢隻一時用果隻」，他們指出，無論爭論結果如何，現實是「食食下都係亂」、「最後都會調亂用」。

這些「務實」的網民最終建議，與其糾結黑白，不如「每次在枱上高聲地問一次，誰公誰私結果怎樣都一致」，在開餐前與同枱人達成共識，總好過食到一半發現大家都在交換口水。

來源：香港茶餐廳及美食關注組＠Facebook