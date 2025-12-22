「魚檔大盜」長沙灣元朗連環落手 疑偷錢偷手機 苦主尋人：家母大量珍貴回憶喺電話｜Juicy叮

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

長沙灣和元朗街市有 「魚檔大盜」出沒，同日懷疑跨區分別在兩個魚檔落手，偷走的不是魚而是錢和手機。長沙灣魚檔苦主事後在網上尋找賊人，指「家母大量珍貴回憶喺電話」，無奈地表明「只求追得返個電話」。詳情見下圖及下文：

「魚檔大盜」長沙灣元朗連環落手  疑偷錢偷手機 苦主尋人：家母大量珍貴回憶喺電話逐張睇↓↓↓↓

樓主：賊人左揀右揀揀咗十幾分鐘

樓主本月15日在社交平台Threads以「尋人問Threads」為題發帖，上載相片尋人，指「15/12/25下午3時點左右，長沙灣保安道（街市），呢個人扮晒嘢喺街市買餸，左揀右揀，揀咗十幾分鐘，檔主一背向佢就伸手去偷晒成袋錢同電話！有無人識佢？pm（Private Message，私訊）只求追得返個電話（家母大量珍貴回憶喺電話） 」。

樓主在回應欄補充，「扮買嘢點到人暈，之後搶😭」、「已經報咗警落咗口供，暫時仲未有消息。希望大家年尾都多多留意自己嘅錢財😔唔好俾呢啲咁嘅人有機可乘，搞到香港🇭🇰變得唔安全」。

疑同日元朗街市偷錢箱

事件曝光後，樓主在回應欄上載whatsapp顯示「喺大橋街市成個錢箱攞走人哋」的對話截圖，留言指「今日（指12月15日）5點幾元朗又咁😭😭😭，大癲，同行睇路呀」。

有網民比較照片後認為長沙灣保安道街市的疑犯，與「元朗大橋街市果小偷咁似樣」，加上兩者衣著相似，估計同一人同一日跨區連環犯案。

根據長沙灣樓主的資料，和元朗相片天眼記錄的時間，整理出疑犯可能落手的時序——

•12月15日下午3左右長沙灣保安道街市偷錢偷電話。
•12月15日下午5時21分元朗大橋街市偷錢箱。

網民：個樣影得咁清實拉到

有網民留言形容相中人「賊眉賊眼」，並呼籲「大家要小心😡」。另有網民表示「好心你啦肉肉酸酸咁呀咁大個人」，不齒賊人的行為。

不少人怒斥「魚檔大盜」為「賤人」，指「人面追蹤到的，報警」。由於現場照片清晰，多名網民認為「有晒樣實拉到」、「個樣影得咁清，實拉到」，並建議「立馬報警」。

網民：挨年近晚注意財物

但有網民按現實情況提醒樓主「只求追返電話就真係難啲，呢啲一定轉個頭就賣㗎啦」，並指出「都影住走得去邊，只係袋嘅錢或證件多數使咗同掉咗，電話應該賣埋」。

另有人細心提醒，歲晚時節更應注意個人財物安全，「挨年近晚，手袋必須有拉鍊並且拉好，偷嘢／佢塞包白粉落嚟你度就痾尿啦」，並指出「又年尾冇錢，明知周圍有cam（閉路電視）都唔理」。

資料來源：someoneknows67＠Threads

相關閱讀：

牛池灣大媽買淮山後疑偷薯仔 得手後做一「假動作」扮清白 檔主嬲爆：5蚊薯仔你都偷？

趁街市收檔順手牽羊？ 將軍澳黑衣男疑咁樣偷蒜頭 檔主因一蛛絲馬跡揭發

灣仔路旁疑偷電單車外賣 綠衣男來回兩次最後咁樣出手 天眼直擊部署實況

 

 

 

