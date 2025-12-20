排隊7年派無敵公屋王 入住4人海景單位羡煞旁人 網民一窩心原因提醒少買傢俬｜Juicy叮

有申請公屋上樓的幸運兒，排隊近7年後獲派無敵公屋王，入住4人海景單位羡煞旁人，窩心的網民更因為一現實原因，提醒樓主最好少買傢俬。詳情見下圖及下文：

排隊7年派無敵公屋王 入住4人海景單位羡煞旁人 網民一窩心原因提醒少買傢俬逐張睇↓↓↓↓

樓主：去睇過，決定要咗

樓主本月12日在facebook群組「公屋討論區」上載新居和配房通知信相片發帖，留言指「今日去睇過，決定要咗，排咗6年差不多7年，終於畢業🎓」。

獲派華富二邨華泰樓的樓主，在回應網民提問時補充，新居屬4人單位，「網上話有39.85平方」。相中見到單位景觀開揚，採光充足，遠眺一片蔚藍海景，確實如網民所言「向海，無敵」，單是這點已羡煞不少旁人。

網民：好過中六合彩

不少網民留言祝賀樓主——「恭喜🎉🎉🎉」、「安居樂業喇👏👏👏」。有人更形容樓主「好過中六合彩」、「人生勝利組」，甚至有網民將其與豪宅景觀相提並論，直言「個景無得輸」、「對住個海超級靚」，「無敵海景，正呀！」、「有露台向海仲想點」。有留言指「望海，好靚，又有陽台，我都好想抽中呢d有陽台又有海景嘅😍」，並感嘆「真係中六合彩」、「羨慕死了😀」。

網民：就嚟重建盡量少傢俬

由於華富邨正踏上重建日程，有窩心的網民提醒樓主「唔好大裝好快要搬」，並表示「就嚟重建，將來有新樓，而家簡單為主，盡量少傢俬」、「簡單裝修便可」，認為「住一陣就拆唔好裝修啊」、「重建後又有新樓住！」，亦有網民和應「住一陣就拆唔好裝修啊」。

資料來源：Wei Leung＠公屋討論區 - 香港facebook群組

