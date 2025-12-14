工展會搶鮑魚「打尖」羅生門 灰衣男「神之攝位」史詩級奪冠 網民激辯：肉酸定實力？｜Juicy叮

一年一度的工展會昨日（13日）開鑼，一如既往，限量優惠成為全場焦點，當中，原價460元、現售僅「1蚊」的鮑魚福袋，每日限量20份，引來大批市民清晨5時便到場守候。

網上熱傳昨首日爭奪戰激烈畫面，一名灰衣男子的身影脫穎而出，其獨特的「跑位」在網上引發熱議，有樓主貼出有線新聞的片段，並附上問題：「灰衫男咁樣算唔算打尖？」

工展會搶鮑魚「打尖」羅生門 灰衣男「神之攝位」史詩級奪冠 網民激辯：肉酸定實力？↓↓↓↓

從網民在社交平台貼出有線新聞的片段，可以鉅細無遺地重組這位灰衣男子的奪魁之路。

開閘前，他早已佔據鐵馬後的第一排有利位置，以上身灰衣笠頭、臉蒙口罩，一副「有備而來」的戰鬥格，蓄勢待發。

「神跑位」全分析：跑過龍愕然後捐入

當大會一聲令下，他應聲如箭般彈出，憑著驚人的爆發力，瞬間已拋離大部分對手，與另一名紅帽男子並駕齊驅，跑在人群的最前方。

然而，或許是求勝心切，他的速度快得讓他直接衝過了攤位的入口紅帶，「跑過龍」的一刻，其肢體動作明顯流露出一絲錯愕。

電光火石之間，他沒有選擇繞到隊尾重排，而是做出了一個驚人的決定：一個急煞，身體順勢壓低，竟從紅色的排隊繩下「捐」了進去，不偏不倚地走在紅帽男的前方，以「神之攝位」成功奪得隊伍的第一個位置。

最終，他施施然地站直身子，安穩地站在攤位之前，成為搶得「1蚊鮑魚福袋」的冠軍。

網民：「跑外檔都贏，有啲料」

這段如史詩級的搶購過程，瞬間掀起網民「食花生」式熱議，對於樓主「算唔算打尖？」的提問，網民之間有激辯。

有網民認為，在當時混亂的狀態下，根本無所謂隊伍可言，能跑到第一位就是實力，直言「OK啦，佢係跑得最快嗰個」，而且「用自己方法 抵第一」，甚至有人以賽馬比喻，大讚他「跑外檔都贏，有啲料」。

另有網民則堅持，無論如何，不按規矩排隊就是打尖，狠批其行為「夠哂肉酸 」及「呢啲人真係好肉酸」。

網民賽車式旁述：「FIA要調查啦！」

不過，最精彩的莫過於將整件事「賽車化」的留言，網民們化身賽車旁述員，以專業術語幽默點評。

有人笑稱要判罰：「過咗Pit Lane線少少地罰5秒啦」，更有人認為這是「直頭unsafe release la」，甚至有網民搞笑地表示「FIA investigating」（國際汽車聯盟正在調查），整個討論充滿了「Drive through penalty」和「Box box box stay out」等賽車迷才懂的術語，創意十足。

董驃腔旁述：「閘開啦！啲人衝晒出嚟，宜家都唔知邊個打邊個呀...」

除了賽車梗，也有網民從中看透人生百態，感嘆「為咗1蚊，可見人生百態」。

有人更抵死地模仿已故著名賽馬旁述員董驃的腔調，寫下：「閘開啦！啲人衝晒出嚟，宜家都唔知邊個打邊個呀，黑人...灰人...白人...灰人黑，左邊一札...右邊一札，嘩！成堆人一齊過終點呀！！」充滿集體回憶的腔口引來一片共鳴。

無論如何，事件最終在笑聲中落幕，網民普遍認為，不論灰衣男的行為是否屬於「打尖」，他確實「用自己最快方法去到隊頭」，正如其中一位網民配合聖誕節氣氛所言：「佢笠住個頭帶個口罩做嘢，佢做足思想準備，耶穌都留佢唔住啦。」

