40歲港妻老公出軌「直播」攤牌 對方咁反應 網民獻「教科書級」攻略自保｜Juicy叮

一位40多歲的港妻昨日（10日）在網上發文求助，表示與丈夫結婚近20年，對方卻出軌，令她瞬間崩潰，不知所措，樓主又以全紀錄方式「直播」與對方深夜攤牌情況，帖文的字裏行間充滿徬徨與無助，掀起網民熱烈迴響。

40歲港妻老公出軌「直播」攤牌 對方咁反應 網民獻「教科書級」攻略自保↓↓↓↓

一名女網民昨（10日）在社交平台發帖，沉痛地寫道：「四十幾歲人，先發現老公出軌，可以點算...一齊咗接近二十年，樓又未供完，連老公都冇埋真係唔知點算...唔想離婚...」樓主在帖文中道盡了她所面臨的巨大衝擊。

她在回應網民的追問時，透露了更多細節，她坦承不想離婚的原因非常複雜，幾乎「全部都中哂」，包括害怕孤獨、依然愛著對方、生活上依賴對方，並且在意別人的目光。她與丈夫並無子女，但層樓有她的名字，這讓情況更顯複雜。

20年感情一夜崩塌 女事主：「我都想係假」

事件來得非常突然，樓主向網民直擊攤牌情況，她表示：「琴晚都好夜先知道呢件事，佢承認後大家未有時間一齊傾，希望今晚可以好好同佢傾吓...」

面對網民質疑事件的真實性，她心酸地回應：「我都想膠，我都想假。」此外，她對自己的事業前景也感到憂慮，擔心「年紀又唔細」，工作可能「只係可以做埋今年」，經濟上的不安全感加深了她的無助。

網民籲及時止損 活出更精彩下半場

帖文一出，大量網民湧入留言紛紛獻策，不少網民力主「斬纜」，認為長痛不如短痛，有人直言，出軌在香港十分普遍，樓主能及早發現已是「不幸中嘅大幸」，與其啞忍，不如瀟灑離場。

有網民認為四十歲是人生的新起點，而非終點，不少留言都鼓勵樓主增值自己，「先將你老公擺埋一邊，然後狂做運動狂扮靚，跟住你會發現你有更多選擇。」

有網民豪言：「垃圾永遠都係垃圾，唔好攬過世！！」更有人分享身邊朋友或自己的經歷，證明離婚後能找到第二春，甚至活得更快樂。

一位「過來人」寫道：「依家多謝當年選擇，唔好太擔心冇佢生活唔到，你可以好叻架其實，會改變去生活～最後發現原來冇佢仲快樂～」。

他們建議樓主採取實際行動，保障自己：「依家最緊要蒐集好確實證據喺手，再搵律師同佢傾財產分配、離婚等等，盡量爭取最有利條件」。

網民：冷靜部署 扮唔知謀定後動

有網民則認為樓主不應衝動行事，建議樓主先冷靜下來，進行「戰略性部署」，「如果唔想離婚，就首先忍住扮唔知唔好踢爆住，揾啲嘢做分散自己注意力，去扮吓靚執正番自己先。」

網民建議，在這段時間內，樓主應悄悄「收集所有出軌證據，存檔多份」，並同時「管理好自己財產」，確保即使關係最終破裂，自己仍有經濟依靠。

不少網民又提醒樓主，旁人說「離婚」總是輕易，但「承受既係你自己」，建議樓主想清楚自己的底線，以及是否有信心對方會回心轉意，畢竟，丈夫的心可能早已不在，有網民指出：「你老公就係睇死你唔會選擇離婚，先會出軌」，因此，在攤牌前，必須做好萬全準備。

來源：deer.6035072＠Threads