港妻深夜貼老公$268開房證據 攤牌心寒對話曝光：好奇殺死貓｜Juicy叮

一名育有兩女的港妻，深夜在網上公開丈夫疑似出軌的證據，並曝光雙方攤牌的對話，引發網民關注熱議，女事主以一句「好奇心殺死一隻貓」公開事件始末，字裡行間充滿掙扎。

港妻深夜貼老公$268開房證據 攤牌心寒對話曝光：好奇殺死貓↓↓↓↓

有港妻在昨日（23日）及前日（22日）於社交平台，先後兩次發相發文，公開丈夫疑似出軌偷食的證據，兩次發文時間均在凌晨深夜時分。

樓主在首篇帖文中，以一句「好奇心殺死一隻貓」作為開首，坦言自己犯了「唔應該」的錯，就是半夜趁丈夫熟睡時，打開了他「冇lock機」的手機。

樓主看到一封其丈夫預約時鐘酒店的確認電郵，樓主說，起初一刻都會欺騙自己，以為丈夫只是收到詐騙電郵，更「好心」地試圖幫他重設密碼。然而，這個舉動卻打開了缺口，當時已是凌晨兩點多，丈夫半夜醒來，樓主公開兩人的對話，內容充滿張力。

丈夫以「受害者姿態」反擊：我壓力好大

其丈夫似乎意識「瞓著」時，其手機「冇lock機」被樓主「撳咗入去睇」，樓主冷靜地向丈夫說：「我有個app用咗你email登記想reset password。」用作解釋察看丈夫手機的舉動，並暗示已看到其電郵收件箱。

隨之而來的是「一陣寂靜」，然後，樓主形容丈夫以典型「受害者姿態」反擊：「你咩都睇到晒啦，肯定驗屍咁驗勻逐個check，我壓力好大」。

樓主在帖文中感嘆：「原來出軌只有0次同無數次。」

$268旺角訂時鐘酒店：2人入住2小時

樓主附上的截圖，清楚顯示一間旺角的時鐘酒店預約確認電郵。電郵詳列了預訂資料，包括「2人入住」、「2小時」的房間使用時間，以及港幣$268的交易金額。入住人數與預訂時長，成為了丈夫難以辯駁的出軌證據。

事隔一天，樓主再發新帖，心態已然轉變。她寫道：「知道自己眼光太差，但我同時理解自己是值得被愛的。」她形容自己雖然打開了「潘朵拉的盒子」，卻收獲了名為「勇氣」的果實。

她交代與丈夫再次對質，她以一句「你有冇收到reset password嘅email？」試探丈夫，但丈夫死口不認，堅稱：「冇！我唔知咩嚟。」

丈夫企圖毀滅出軌證據：我畀人呃

當樓主直接拋出「$268果個交易」這個關鍵字時，丈夫的謊言便舖天蓋地而來，先是「唔係我㗎」，最後更使出絕招：「我冇去，我畀人呃」。

樓主上載的截圖顯示，丈夫更企圖毀滅出軌證據，她發現丈夫的時鐘酒店預訂戶口已經被刪除。

畫面顯示，她試圖再登入丈夫在該酒店預訂平台的帳戶時，系統以英文顯示「帳戶已被要求刪除」，而有關要求是在樓主「意外」發現丈夫出軌當日提出，這些都顯示丈夫在被揭發後，企圖毀滅證據。

樓主坦言，這時才恍然大悟，為何對方可以「聲大夾惡扮冇收到reset password email」。面對這一切，樓主決絕地表示：「學會釋懷，學會放過自己，有今生無來世。」

網民：二百幾蚊爆房 另一半應該都好窮

帖文引發熱烈迴響，不少網民為樓主送暖打氣，網民們批評樓主丈夫是「渣男」，更精闢地指出「被揭發後，發爛渣係基本操作，然後就賴係你搞到佢咁」。

對於樓主丈夫一句「你咩都睇到晒啦，肯定驗屍咁驗勻逐個check，我壓力好大」來反駁，不少網民封此句為渣男出軌常見「金句」，直指這是出軌者為自己行為合理化的慣用伎倆：「無用既男人就係咁，萬大事都可以賴落對方度。」

雖然樓主丈夫迅速刪走證據，但有過來人建議樓主立即檢查丈夫的信用卡月結單，可以發現更多偷食的蛛絲馬跡：「look for the patterns，到時到候無啦啦洗咗幾百蚊喺酒店度、又或者無啦啦突然之間撳錢出嚟。」

女事主：今次係俾機會自己

在一片聲討中，也有網民以幽默方式諷刺男方：「有時做嘢到深夜呢，去時鐘休息一下再返工，都正常的。」「壓力大，唔識去gym room健身聽跑出街跑步嘅？」「二百幾蚊嘅爆房費，我估你另一半應該都好窮。」

在眾多留言中，樓主僅回覆了一名網民「You're not alone」的勉勵說話，樓主在回覆中總結了她的心路歷程：「心裡有說不出的痛，上次俾咗機會大家，今次係俾機會自己。」

來源：sincekay.km＠Threads



