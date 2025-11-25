Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

5200萬六合彩買電腦飛中5個字 一原因竟變空寶 事主：運氣不好！｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：13:00 2025-11-25 HKT
發佈時間：13:00 2025-11-25 HKT

有女網民分享購買上期5200萬六合彩「中空寶」的經歷，她用$150元買電腦飛，核對攪珠結果，驚喜地發現中了5個號碼，但最終因為投注方法竟變成中空寶。

5200萬六合彩買電腦飛中5個字 一原因竟變空寶 事主：運氣不好！↓↓↓↓

上一期（25/124期）六合彩已於本月（11月）20日攪珠，頭獎若一注獨中，獎金高達5200萬元，有女網民在「齊齊研究六合彩」FB專頁發文，指自己買了該期六合彩。

樓主上載六合彩截圖顯示，她以膽拖方式購買了「電腦飛」，她以「4膽拖6腳」，共買了10個號碼。在膽拖的投注方式下，等同購買了15注六合彩，樓主每注買10元，總支出150元。

核對攪珠結果後，樓主共中了5個號碼，全部均為選中「攪出號碼」，分別為19、26、35、36及39。

中5個號碼全是「腳」

雖然六合彩領獎規則，選中5個「攪出號碼」符合獲取三獎的資格，但樓主公開的「電腦飛」顯示，她因為以膽拖方式下注，而今次選中的5個號碼，全部均為「腳」，作為「膽」的4個號碼，全部不中。換言之，在膽拖方式下等同每注只中2個號碼，變相中空寶。

樓主在帖文中雖以「feeling sad」的EMOJI顯示失望心情，但顯然未受太大打擊，仍保持樂觀：「電腦飛中5隻腳，運氣不好唯有下次！沒有瞓唔著！」

樓主：「運氣不好唯有下次！沒有瞓唔著！」

帖文吸引大批網民留言，不少網民替樓主感到不值：「開晒腳出嚟」、「全部腳呀！」「陰功囉！」

不少網民更補充指以膽拖方式下注，難免要承擔此風險，部分網民提出補救方法，指會減少膽的號碼，「試下1膽2膽會好好多」。有網民分享個人經驗指若買「4膽6腳」，「通常我會補返1注6隻腳去買」，有人提醒樓主：「你犯咗大忌，拖4隻腳以上一定要補返單注。」「應該係話以防中曬腳，就要補多一條單注買腳就保險啲。」

六合彩官方網頁顯示，該期六合彩共有126注中三獎，每注獲獎金$71690元。

來源：「齊齊研究六合彩」FB

同場加映：合彩三獎得主集體「上水」！Threads驚現中獎潮 幸運兒揭開中獎玄機↓↓↓↓

 

 

