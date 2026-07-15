DSE放榜2026｜CUSCS新推「運動表現及創新文憑」 迎接體育行業發展機遇

香港中文大學專業進修學院（CUSCS）為配合政府發展職業教育方向及市場對人才的需求，開設多項兩年全日制高級文憑課程及一年全日制文憑課程。所有課程均由香港中文大學審批及頒授學歷，質素備受肯定。

虛擬實境平台「InternVision」助同學於實習前進行模擬訓練。院校提供

CUSCS全日制學生可使用中文大學圖書館。院校提供

「社區健康與服務」高級文憑 培養基層醫療人才

「社區健康與服務」高級文憑課程由CUSCS與香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院共同籌劃，涵蓋全面且前沿的公共衞生專業知識，包括公共衞生學原理、疾病預防與控制、食物衞生與安全、行為干預與健康促進理論等，適合有興趣從事公共衞生如醫療專業、社會服務和衞生政策制定，以及公共衞生行政管理或活動策劃等工作的同學修讀。課程包含60小時的基層醫療實習，有助同學實踐所學並建立業界聯繫。

「專業傳意」高級文憑 擴展學生環球視野

糅合CUSCS多年開辦語文課程的經驗及職業導向元素，「專業傳意」高級文憑分中文、英文及日文三個專業，裝備同學成為語言及傳意專才，開拓全球職涯發展。同學有機會參與實習或到內地、海外或日本交流，提升國際視野，應用所學。日文專業畢業生可達日本語能力試驗N2或以上程度，更是本港唯一提供日本實習的副學位課程。

新推「運動表現及創新文憑」 結合運動科學與智能科技

CUSCS今年新推出的「運動表現及創新文憑」，結合運動科學與智能科技，涵蓋重點科目包括運動學導論、新興運動發展及培訓、體適能評估與運動處方。完成課程後學生更可獲有效期為兩年的「新興運動導師證書（初級）」或同等資歷，迎接迅速發展的行業機遇。

另外，「幼兒遊戲及藝術文憑」培養學生設計幼兒活動及藝術課程的能力，畢業後可投身幼兒遊戲導師、幼兒興趣班導師或教學助理等；「社區護理文憑」獲社會福利署認可，畢業生符合指定要求可註冊為保健員；「基礎教育文憑」則為學生建立跨學科基礎，歷屆平均80%畢業生順利升讀CUSCS「高級文憑」課程。

多元學習資源 促進學生全人發展

學院設語文學習提升中心，備有一對一語文諮詢服務及種類廣泛的多媒體教材，全日制課程同學可使用中大圖書館設施及網上資源。另外，學院亦舉辦師友計劃、學生大使計劃，並安排實地考察、海外交流及業界分享等活動，豐富同學的大專生活。

入學要求

高級文憑：DSE 5科達第二級（包括中、英文）或同等學歷

文憑：DSE最佳5科達6分（包括中、英文均達第一級）或同等學歷

確認學位

已獲「有條件取錄」的應屆文憑試考生，請留意電話短訊（SMS），直接登入連結或親臨尖沙咀東海教學中心確認學位。

放榜週即場及網上報名

日期：即日起至7月24日（星期日除外）

即場報名：申請人可親臨尖沙咀東海教學中心（尖沙咀加連威老道98號東海教學中心地庫1樓）；期間設課程諮詢

網上報讀：》按此《



