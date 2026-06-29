Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE放榜2026︱嶺南大學LU 10個最多人申請/競爭最激烈JUPAS課程 附計分方法+收分

升學攻略
更新時間：11:08 2026-06-29 HKT
發佈時間：11:08 2026-06-29 HKT

DSE放榜2026︱中學文憑試（DSE）將在7月15日放榜，相信現階段同學都正搜集不同的升學資訊。《星島教育》早前向8所教資會資助大學查詢，不同院校在大學聯合招生辦法（JUPAS）首輪改選後的課程競爭情況。今日會根據嶺南大學LU提供的數據，詳列以Band A計算下，改選後5個最多人申請、及5個競爭最激烈課程，並整理相關課程的計分方法、加權科目及2025年收分等資訊，有申請嶺南大學課程的同學可以留意。

嶺大5個最多人申請JUPAS課程
嶺大5個競爭最激烈JUPAS課程

DSE放榜2026︱嶺大分數換算方法

嶺大課程的分數轉換方式如下：

級別 分數
5** 7
5* 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

DSE放榜2026︱嶺大5個最多人申請JUPAS課程

根據嶺大的統計，該校5個最多人申請的課程（僅以Band A計算），依次為歷史（榮譽）文學士、中文（榮譽）文學士、社會科學（榮譽）學士-心理學、工商管理（榮譽）學士-市場學與社交媒體，以及動畫及數碼藝術（榮譽）文學士。

第5位：動畫及數碼藝術（榮譽）文學士

  • 課程編號：JS7133
  • 課程簡介：主修課程分為三類：嶺大核心課程、藝術及動態影像史、動畫及數碼藝術技能課程等。為了讓學生的專業發展路向做好準備，課程還提供一系列涵蓋動畫、數碼媒體裝置藝術及其他創意媒體領域的選修科目。 

2026年收生資料/數據：

  • Band A申請人數：401
  • 學額：18
  • 計分方法：最佳5科
  • 加權科目：中文x1.5；英文x1.5；資訊及通訊科技x1.5；視覺藝術x1.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

  • 中位數：24
  • 下四分位數：23.5

第4位：工商管理（榮譽）學士-市場學與社交媒體

  • 課程編號：JS7215
  • 課程簡介：課程涵蓋廣泛內容，旨在提升學生的適應能力、分析能力及創造力，以在當今競爭激烈的商業環境中取得成功。通過與全球學者的互動，課程可培養學生的全球視野，以現實世界的市場營銷和商業實踐連接學術研究。

2026年收生資料/數據：

  • Band A申請人數：414
  • 學額：38
  • 計分方法：最佳5科
  • 加權科目：英文x2；數學x2；M1/M2x1.5；企業、會計與財務概論x1.5；經濟x1.5；資訊及通訊科技x1.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

  • 中位數：28.5
  • 下四分位數：27.05

第3位：社會科學（榮譽）學士-心理學

  • 課程編號：JS7303
  • 課程簡介：學生將透過心理學導論、生物心理學、社會心理學、發展心理學、認知心理學以及心理學研究方法與統計學等課程，掌握基礎知識。在高級階段，學生將學習如何將心理學知識應用於健康心理學、環境心理學、壓力管理和正向心理學等領域。

2026年收生資料/數據：

  • Band A申請人數：427
  • 學額：20
  • 計分方法：最佳5科
  • 加權科目：英文x2；數學x1.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

  • 中位數：25
  • 下四分位數：24.5

第2位：中文（榮譽）文學士

  • 課程編號：JS7101
  • 課程簡介：課程涵蓋多元課題，包括文學、專業寫作等，為學生提供修習、理解和欣賞中國文學與中文的機會。課程特別著重提升學生的中文水平、參與學術研究的能力及傳媒寫作技巧。

2026年收生資料/數據：

  • Band A申請人數：443
  • 學額：42
  • 計分方法：最佳5科
  • 加權科目：中文x1.5；英文x1.5；中國歷史/中國文學x1.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

  • 中位數：25.845
  • 下四分位數：25.27

第1位：歷史（榮譽）文學士

  • 課程編號：JS7709
  • 課程簡介：歷史系涵蓋從古代到現代的世界歷史，包括中國史、香港史、日本史、韓國史、歐洲史、美洲史以及比較史等。本科生首先學習基礎課程，了解歷史研究的基本概念和工具，然後根據自身興趣選擇更專業的課程。學生可選擇亞洲史或全球史作為研究方向，並在畢業年透過歷史方向研究計畫進行深入的研究。

2026年收生資料/數據：

  • Band A申請人數：462
  • 學額：31
  • 計分方法：最佳5科
  • 加權科目：中文x1.5；英文x2；中國歷史x1.2；歷史x1.2
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

  • 中位數：26.2
  • 下四分位數：26

返回目錄

DSE放榜2026︱嶺大5個競爭最激烈的JUPAS課程

至於嶺大5個競爭最激烈的課程（以Band A申請人數對比學額），排名榜首的是社會科學（榮譽）學士-健康及社會服務管理，其次為工商管理(榮譽)學士-商業分析與創新、第3為動畫及數碼藝術（榮譽）文學士、第4為社會科學（榮譽）學士-心理學，排名第5的是工商管理(榮譽)學士-人力資源管理與分析。

第5位：工商管理(榮譽)學士-人力資源管理與分析：約16人爭1個學位

  • 課程編號：JS7214
  • 課程簡介：課程旨在培育未來的商業領袖，讓學生具備數智化時代的管理能力，以全球視野迎接人工智能時代的挑戰。此主修設有兩個專修，分別為環球商業管理與分析(GBMA)及人力資源管理與分析(HRMA)。

2026年收生資料/數據：

  • Band A申請人數：274
  • 學額：17
  • 申請人對比學額比例：16.12
  • 計分方法：最佳5科
  • 加權科目 : 英文x2；數學x2；M1/M2x1.5；企業、會計與財務概論x1.5；經濟x1.5；資訊及通訊科技x1.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

  • 中位數：28.5
  • 下四分位數：26.5

第4位：社會科學（榮譽）學士-心理學：約21人爭1個學位

  • 課程編號：JS7303
  • 課程簡介：學生將透過心理學導論、生物心理學、社會心理學、發展心理學、認知心理學以及心理學研究方法與統計學等課程，掌握基礎知識。在高級階段，學生將學習如何將心理學知識應用於健康心理學、環境心理學、壓力管理和正向心理學等領域。

2026年收生資料/數據：

  • Band A申請人數：427
  • 學額：20
  • 申請人對比學額比例：21.35
  • 計分方法：最佳5科
  • 加權科目 : 英文x2；數學x1.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

  • 中位數：25
  • 下四分位數：24.5

第3位：動畫及數碼藝術（榮譽）文學士：約22人爭1個學位

  • 課程編號：JS7133
  • 課程簡介：主修課程分為三類：嶺大核心課程、藝術及動態影像史、動畫及數碼藝術技能課程等。為了讓學生的專業發展路向做好準備，課程還提供一系列涵蓋動畫、數碼媒體裝置藝術及其他創意媒體領域的選修科目。 

2026年收生資料/數據：

  • Band A申請人數：401
  • 學額：18
  • 申請人對比學額比例：22.28
  • 計分方法：最佳5科
  • 加權科目：中文x1.5；英文x1.5；資訊及通訊科技x1.5；視覺藝術x1.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

  • 中位數：24
  • 下四分位數：23.5

第2位：工商管理(榮譽)學士-商業分析與創新：約30人爭1個學位

  • 課程編號：JS7212
  • 課程簡介：由市場及國際企業學系與運營及風險管理學系聯合開辦。課程全面涵蓋電子商務、資訊系統、運營管理、數據科學與人工智能等專業知識，並鼓勵創業實踐和制定初創企業計畫的實戰訓練。

2026年收生資料/數據：

  • Band A申請人數：210
  • 學額：7
  • 申請人對比學額比例：30
  • 計分方法：最佳5科
  • 加權科目 : 英文x2；數學x2；M1/M2x1.5；企業、會計與財務概論x1.5；經濟x1.5；資訊及通訊科技x1.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

  • 中位數：27
  • 下四分位數：25.05

第1位：社會科學（榮譽）學士-健康及社會服務管理：約49人爭1個學位

  • 課程編號：JS7305
  • 課程簡介：課程旨在介紹健康和社會服務領域的最新理論和實踐，並為學生提供實習機會，使其能夠將課堂知識應用於實際工作中。

2026年收生資料/數據：

  • Band A申請人數：395
  • 學額：8
  • 申請人對比學額比例：49.38
  • 計分方法：最佳5科
  • 加權科目 : 英文x1.5；健康管理與社會關懷x1.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

  • 中位數：21.5
  • 下四分位數：21

返回目錄

註：各課程的收生資訊，以院校公布為準。

資料來源：院校提供、JUPAS及嶺大網頁

即睇其他大學的熱門課程：

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
影視圈
15小時前
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
即時中國
5小時前
世界盃2026｜一文睇清32強至決賽32場賽事 開波時間及電視直播資料
足球世界
22小時前
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
影視圈
21小時前
九龍城小巴車禍｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
00:50
九龍城奪命小巴｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
突發
17小時前
黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴
黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴
影視圈
3小時前
世界盃2026︱南韓出局引公憤 主教練洪明甫收「死亡威脅」宣佈辭職
世界盃2026︱南韓出局引公憤 主教練洪明甫收「死亡威脅」宣佈辭職
即時國際
1小時前
港產口罩廠轉賣鞋！全手工做潮款涼鞋爆紅 負責人靠轉型救亡：唔賣鞋已經保唔住間廠
港產口罩廠轉賣鞋！全手工做潮款涼鞋爆紅 負責人靠轉型救亡：唔賣鞋已經保唔住間廠
生活百科
2026-06-28 10:00 HKT
何文田地盤挖泥機翻側 墮鐵通壓斃一男工 另有一人受傷送院
突發
2小時前
九龍城奪命小巴｜死者為休班食環督察 據悉司機疑因前車收慢釀禍
九龍城奪命小巴｜死者為休班食環督察 據悉司機疑因前車收慢釀禍
突發
13小時前