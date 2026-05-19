英中插班｜聖若瑟書院 5.20起招收插班生 校方提供申請貼士

傳統男校名校聖若瑟書院一向深受家長歡迎，更孕育出多位政商界名人。每年中一招生均吸引大批家長為兒子報名，若未能成功在初中入讀，現時仍有申請機會。聖若瑟書院將於明天（5月20日）起至6月10日，接受中二至中四的插班入學申請，有意為兒子報讀的家長切勿錯過。

校友陣容鼎盛

位於中西區的聖若瑟書院是一所歷史悠久的資助男校，創校於1875年，為喇沙會（基督學校修士會）首間在香港開辦的學校。作為天主教學校，聖若瑟書院致力推動全人教育，除重視學術成就，亦着重培養學生的品德修養、責任感及服務精神。學校以「勤勞與美德」為校訓，在基督宗教價值的薰陶下，培育勤奮自律、品行端正及具承擔精神的新一代。

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該校在學術及體育等方面均有卓越表現。學術上，2024年誕生首位中學文憑試（DSE）「超級狀元」廖俊翔，去年整體DSE成績持續優異。體育方面，更是屢創佳績，今年不但勇奪「學界足球精英賽」亞軍，校內泳隊成績更是長年名列前茅，早在90年代已曾連續三年稱霸學界泳賽，亦有學生在學期間獲選為游泳港青代表。

聖若瑟書院創校逾150年，校友陣容鼎盛，涵蓋政商及學術界，包括香港中文大學校長盧煜明、前香港大學副校長李焯芬、前醫院管理局主席梁智鴻、東亞銀行執行主席李國寶及資深大律師石永泰等。此外，該校亦培育出不少演藝界人才，如著名DJ林海峰、唱片監製趙增熹、剛完成紅館演唱會的藝人方力申、唱作歌手林家謙、許廷鏗及梁釗峰等。

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就新學年的插班申請，《星島教育》向聖若瑟書院查詢。校方表示，所有中二至中四插班申請者均須參加筆試，考核科目包括中文、英文及數學；未能出席筆試者，將不獲進一步考慮。校方會根據筆試成績，甄選合適申請者進入下一階段面試，並從多方面作綜合評估，包括學業成績、課外活動表現、操行及面試表現等，以全面審視申請者的學術能力、品格素養及發展潛質。

是次插班申請一律只接受親自遞交表格（不接受郵寄、傳真及電郵申請），入圍者將於6月18日或之前，透過電郵獲邀參與6月27日舉行的筆試。

聖若瑟書院招收插班生資料

年級：中二至四

申請日期：5月20日至6月10日

申請所需文件：

1. 申請表格（需於學校網頁下載）

2. 身份證明文件副本

3. 最近兩年成績表副本

4. 其他相關的證明文件（如有）

5. 入學考試費用 $75（可透過支付寶或 PayMe 支付）

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