Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英中插班｜聖若瑟書院 5.20起招收插班生 校方提供申請貼士

升學攻略
更新時間：14:32 2026-05-19 HKT
發佈時間：14:32 2026-05-19 HKT

傳統男校名校聖若瑟書院一向深受家長歡迎，更孕育出多位政商界名人。每年中一招生均吸引大批家長為兒子報名，若未能成功在初中入讀，現時仍有申請機會。聖若瑟書院將於明天（5月20日）起至6月10日，接受中二至中四的插班入學申請，有意為兒子報讀的家長切勿錯過。

校友陣容鼎盛

位於中西區的聖若瑟書院是一所歷史悠久的資助男校，創校於1875年，為喇沙會（基督學校修士會）首間在香港開辦的學校。作為天主教學校，聖若瑟書院致力推動全人教育，除重視學術成就，亦着重培養學生的品德修養、責任感及服務精神。學校以「勤勞與美德」為校訓，在基督宗教價值的薰陶下，培育勤奮自律、品行端正及具承擔精神的新一代。

延伸閱讀：英中插班｜林憶蓮母校迎百周年 瑪利曼中學插班申請有甚麼準則？

該校在學術及體育等方面均有卓越表現。學術上，2024年誕生首位中學文憑試（DSE）「超級狀元」廖俊翔，去年整體DSE成績持續優異。體育方面，更是屢創佳績，今年不但勇奪「學界足球精英賽」亞軍，校內泳隊成績更是長年名列前茅，早在90年代已曾連續三年稱霸學界泳賽，亦有學生在學期間獲選為游泳港青代表。

聖若瑟書院創校逾150年，校友陣容鼎盛，涵蓋政商及學術界，包括香港中文大學校長盧煜明、前香港大學副校長李焯芬、前醫院管理局主席梁智鴻、東亞銀行執行主席李國寶及資深大律師石永泰等。此外，該校亦培育出不少演藝界人才，如著名DJ林海峰、唱片監製趙增熹、剛完成紅館演唱會的藝人方力申、唱作歌手林家謙、許廷鏗及梁釗峰等。

延伸閱讀：聖若瑟書院辦科學論壇 邀諾貝爾化學獎得主與學生對談

就新學年的插班申請，《星島教育》向聖若瑟書院查詢。校方表示，所有中二至中四插班申請者均須參加筆試，考核科目包括中文、英文及數學；未能出席筆試者，將不獲進一步考慮。校方會根據筆試成績，甄選合適申請者進入下一階段面試，並從多方面作綜合評估，包括學業成績、課外活動表現、操行及面試表現等，以全面審視申請者的學術能力、品格素養及發展潛質。

是次插班申請一律只接受親自遞交表格（不接受郵寄、傳真及電郵申請），入圍者將於6月18日或之前，透過電郵獲邀參與6月27日舉行的筆試。

聖若瑟書院招收插班生資料

  • 年級：中二至四
  • 申請日期：5月20日至6月10日
  • 申請所需文件：
  • 1. 申請表格（需於學校網頁下載）
  • 2. 身份證明文件副本
  • 3. 最近兩年成績表副本
  • 4. 其他相關的證明文件（如有）
  • 5. 入學考試費用 $75（可透過支付寶或 PayMe 支付）
  • 查詢：>>按此<<

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<
 

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
大棋盤︱公務員薪酬趨勢調查快出爐 傳高級公僕加幅逾4%惹反響 政圈料勢被「壓低」
02:30
大棋盤︱公務員薪酬趨勢調查快出爐 傳高級公僕加幅逾4%惹反響 政圈料勢被「壓低」
政情
7小時前
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
生活百科
17小時前
白雪仙98歲大壽 陳寶珠偕兒子楊天經賀師傅 影迷冒雨守候場面墟冚 人氣不減媲美年輕偶像
白雪仙98歲大壽 陳寶珠偕兒子楊天經賀師傅 影迷冒雨守候場面墟冚 人氣不減媲美年輕偶像
影視圈
5小時前
現場激烈比拼，最終由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學勇奪冠軍。
智理財 ‧ 懂消費
社會資訊
2026-05-18 08:00 HKT
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即時娛樂
4小時前
離巢港姐冠軍謝嘉怡返蘇格蘭生活 歎一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家鄉休養
離巢港姐冠軍謝嘉怡返蘇格蘭生活 歎一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家鄉休養
影視圈
17小時前
「無老婆點算好？」高小學歷技工寫信去保良局領老婆 網民考古尋92歲求親信男主角 超神文筆秒殺大學生｜Juicy叮
「無老婆點算好？」高小學歷技工寫信去保良局領老婆 網民考古尋92歲求親信男主角 超神文筆秒殺大學生｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
《愛回家》將大結局李泳豪面臨「失業」危機？肩負養家重擔救鼎爺財政 公開最新吸金大計
《愛回家》將大結局李泳豪面臨「失業」危機？肩負養家重擔救鼎爺財政 公開最新吸金大計
影視圈
20小時前
馬爾代夫潛水事故釀5死 女大生落水前一刻突「打退堂鼓」逃過死劫
馬爾代夫潛水事故釀5死 女大生落水前一刻突「打退堂鼓」逃過死劫
即時國際
4小時前
牛頭角車禍｜31歲斷右腳女子留醫5日 惜搶救無效不治 增至兩死
00:56
牛頭角車禍｜31歲斷右腳女子留醫5日 惜搶救無效不治 增至兩死
突發
15小時前