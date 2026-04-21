滙基（東九龍）IAL成績優異 本周六辦高中非本地課程講座

位於觀塘區的直資中學滙基書院（東九龍），向來以提供多元化國際課程及全人教育見稱。校方自2019年起推行雙軌制，讓學生可按興趣及學術目標，選擇報考中學文憑試（DSE）或國際高級程度會考（IAL）。去年該校IAL成績表現出色，多個學科合格率及優良率均維持高水平，校方將於本周六（4月25日）舉行入學講座，讓家長深入了解非本地課程的優勢與教學特色。

雙軌制教學激發潛力

創立於2003年的滙基書院（東九龍）以英語為主要教學語言。除了兩文三語外，校方更開辦日語、法文及德文班，全面提升學生的國際視野。在高中課程規劃上，校方提供靈活選擇，學生升讀中五時可按個人志向，投考本地DSE或非本地的IAL課程。

在IAL課程中，學生除了要修讀4科必修科，還可選擇3或4科選修科目，範疇涵蓋科學、人文及商科。這種彈性的選科模式，讓學生可深入鑽研感興趣的領域，從而激發學術潛力。以去年的IAL成績為例，數學、生物、物理及化學科均有逾半數學生取得A或A*的佳績；商業科表現最為出眾，逾7成學生勇奪A或A*，學術水平備受肯定。

該校另一大特色是注重學生的自律與獨立生活能力，規定全體中一學生須參加為期10周的「五天校內住宿體驗」，藉此培養良好的學習與生活習慣。目前校內設有88個宿位，為應對日益增長的需要，校方計劃於2028年增加92個宿位，屆時全校宿位總數將達180個，進一步強化寄宿教育的優勢。

入學講座門票先到先得

為讓有意報讀非本地課程的家長掌握更多資訊，校方將於本周六舉辦入學講座。屆時將介紹辦學理念、校園生活及非本地課程細節。講座將以英語進行，有興趣的家長可透過網上平台登記，門票名額有限，先到先得。

高中非本地課程入學講座

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