中學生設計懷舊桌遊打破代溝 「創意市集」奪兩獎

長者與年輕一代各有刻板印象，兩代溝通總開不了口。滙基書院（東九龍）的學生團隊為打破代溝，設計解謎型桌上遊戲《迷途顯影》，讓年輕人認識及欣賞長者智慧，在青年創業體驗計劃「創意市集」贏得兩項大獎。參與學生期望年輕一代多珍惜時光，與年長家人多溝通，免日後留下遺憾。

與外婆互動啟發創作

一連兩天在啟德零售館舉行的「創意市集」由「青年成就」香港部主辦，今年破紀錄有逾2100名中學生參與、組成84間學生公司，販售自行設計的產品。滙基書院（東九龍）主打解謎型桌上遊戲《迷途顯影》，滲入傳統花碼、香港老照片等懷舊元素，鼓勵年輕玩家開口與長者溝通，團隊更因此奪得「最佳產品」冠軍及「數碼創業獎」兩項大獎。

團隊的「行政總裁」、中五學生洪逸榣指，有玩家因為「卡關」要直接向外公求教，而遊戲概念正受到她與外婆互動所啟發，「以前我去探望她，她會在我走前悄悄塞錢給我，學懂用FaceTime後不斷找我，問我吃飯了沒有、想看我的樣子，但現在她已經記不起我是誰，我希望年輕人不會像自己般後悔。」

她憶述，團隊原希望創作與老人痴呆症相關的作品，但考慮到需要大量專業人士支持才能成事，遂從身邊面對的問題開始思考，而團隊認為與長者溝通的障礙之一是缺乏共同話題、難以開口，因此設計這款需要長者協助才能更快通關的遊戲，「現在很多人有刻板印象，老人家認為年輕人是『廢青』只會玩手機，年輕人則認為老人會拖後腿，但這遊戲你沒有長者幫忙根本通不了關。」

主辦方︰習得技能終身受益

同樣利用香港新舊文化、冷知識等元素，順德聯誼總會譚伯羽中學團隊設計名為《「港」乜？》卡牌遊戲。負責的中五生葉康彥指，新一代較多接觸日韓及內地文化，認為港人應守護和傳承本土文化，「現時香港不少新文化是建基於舊文化，就算較喜歡新文化，都應該要知道上一代人的貢獻。」另一名中五生張羡恒期望，玩家能藉機會互相了解新舊文化，例如現時「Z世代」可能不認識父母輩時流行的「四大天王」，有機會循遊戲了解兩世代的差異。

「青年成就」香港部副主席郭振認為，人際交流、求知慾等都不可能被人工智能（AI）取代，期望經歷新冠疫情的新生代能夠重新學習社交技巧，不能只靠AI，「AI並不一定完全正確，應該要做一點市場研究、向目標客群了解自己的產品是否適合他們。」滙豐銀行工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯則讚揚參賽學生，能學習在多變的環境下，應對甚至擁抱不確定性、不輕言放棄，並將問題轉為機遇，「將來不論是否創業，這種思維也能終身受益。」

記者 歐文瀚

