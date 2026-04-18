校長推薦計劃SPN｜網上申請系統5.11截止 專家詳解哪類人可獲推薦！

應屆中學文憑試（DSE）考生在備戰考試之餘，亦須處理「大學聯招辦法」（JUPAS）的申請事宜。若學生在社會服務有顯著貢獻，或在非學術範疇表現卓越，可透過「校長推薦計劃」（SPN），爭取入學優勢。《星島教育》訪問了香港輔導教師協會主席兼中華聖潔會靈風中學副校長葉偉民，為考生剖析申請重點與注意事項。

校長推薦計劃(SPN )｜哪類人可獲推薦？

「校長推薦計劃」（School Principal's Nominations）需經中學校長透過「大學聯招辦法」網上系統申請，截止日期為5月11日。葉偉民指出，申請人必須在非學術範疇有卓越表現，包括創意活動、藝術、社會服務、領袖才能、音樂、體育或其他文化活動等。他補充，「除上述表現外，學校亦會考慮學生的操行是否優異。」

校長推薦計劃(SPN )｜每校有多少SPN名額？

葉偉民表示，今年JUPAS並無明確限定每間中學的 SPN名額。以中華聖潔會靈風中學為例，今年推薦了3名學生。他指出，「每間學校一般可推薦3名或以上申請人。」至於學生能否自薦？他表示這屬校本決定。以其任職學校為例，主要由班主任或科任老師推薦，再交由生涯規劃委員會商討決定最終名單，但校方亦開放名額供學生自薦。此外，部分學校設有內部甄選機制，優先考慮為學校長期服務的學生，亦有學校會全面開放予學生申請。

校長推薦計劃(SPN )｜不可與 SNDAS 同時參與

香港輔導教師協會主席兼中華聖潔會靈風中學副校長葉偉民。資料圖片

考生須格外留意，若早前已參與「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS），則不能同時參與SPN。葉偉民提醒，SPN受薦學生，有機會在DSE放榜前獲得「有條件取錄」（Conditional Offer）。然而，因應9所JUPAS參與院校及SSSDP「資助計劃」院校，會按照申請人「組別 A」的課程選擇（截至5月27日）作考慮，若申請人在DSE放榜後，將「組別 A」的課程選擇（截至5月27日）移離，或未能達到有條件取錄所指定的成績要求，其取錄資格或加分待遇將會被撤回。

校長推薦計劃(SPN )｜面試前準備

不少院校會要求 SPN 申請人進行面試。葉偉民建議，學生應預先整理校內或校外的成長經歷；若在非學術範疇有突出表現，則需準備相關獲獎證明。「我校近年曾推薦在 STEAM 範疇獲獎的同學。學生應在現階段審視自己的才華與技能，在面試中透過分享學習經驗來展現個人潛能。」最後他強調，縱使獲SPN推薦，申請人仍須確保DSE成績達到院校的基本入學門檻（332A），因此在修改課程選擇時，應參考預計成績作理性判斷。

校長推薦計劃(SPN )｜重要日期及時間

5月11日（下午5時）：學校校長透過「大學聯招辦法」網上申請系統遞交SPN的最後限期

5月27日（下午5時）：SPN受薦人更新課程選擇（DSE成績公布前）最後限期

7月10日（上午9時）：SPN受薦人可查閱特別考慮的結果及有關資料

8月5日（上午9時）：最終取錄結果將與「大學聯招辦法」正式遴選結果同時公布

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