保良局蔡繼有學校24周年校慶 中學部推IGCSE及IBDP課程 本周六舉行開放日

位於深水埗區的保良局蔡繼有學校，是一所提供12年「一條龍」課程的私立學校，以英文為主要教學語言，並推行雙語（英語及普通話）教學。早前憑《用背脊唱情歌》唱到街知巷聞的唱作歌手湯令山，正是該校校友。今年適逢創校24周年，學校將於3月21日（周六）舉行24周年校慶開放日，有興趣讓子女申請該校的家長，可趁開放日到校參觀，感受校園氛圍。

IGCSE及IBDP成績優異

保良局蔡繼有學校於2002年創校，一直以全人教育為本，推行雙語教學及「一人一樂器」的理念。Year 1至5以閱讀書籍及小說為主要教學材料，採用探究式活動學習；Year 6至8則以英國國家課程為基礎，重視專題研習；Year 9至10學生修讀IGCSE課程，除核心科目外，可選修藝術與設計、戲劇、生物、化學、地理等最多六個科目；Year 11至12學生修讀IBDP（國際文憑大學預科課程），在語言、個人與社會、科學、數學等多個領域學習，並需完成兩篇論文及「創造、行動與服務」（CAS）專題。

在2025年，該校學生在IGCSE考試中表現優異，A*等級比例達43%，AA*等級比例達72%。在123名考生中，有87名學生獲得6個或以上A等級。另外，該校去年IBDP考試亦取得佳績。在94名考生中，1人獲得滿分45分，8人考獲44分，7人考獲43分，45%考生取得40分以上優異成績。

國際課程成績優異，難怪受不少藝人歡迎，送其子女就讀該校，包括郭可盈與林文龍的女兒林天若、胡諾言的三名子女、胡杏兒的兒子等等。創校24年以來，該校已培育不少出色校友，包括本地女子游泳運動員簡綽桐、唱作歌手湯令山等。

該校中學與小學共用同一校舍，因此面積相當大，達25000平方米。學校設有60個課室、STEM室、圖書館、演講廳、室內泳池、籃球場、足球場等，學習及活動空間相當充裕。學費方面，以2025至26學年為例，每年學費介乎99825港元至146927港元（分11期繳付），有經濟困難的學生可申請學費減免計劃。

24周年校慶開放日

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