名校開放日｜民生書院百周年校慶 下月舉行開放日暨校史新書發佈

位於九龍城區的傳統名校民生書院，今年慶祝創校100周年校慶，因此將舉辦連串慶祝活動。民生書院是香港少數提供「幼小中」15年一貫教育的學校，亦曾培育多位公開試狀元，包括去年入讀香港城市大學獸醫學士課程的DSE狀元李政。為慶祝創校百周年，該校將於3月7及8日舉行「百周年校慶開放日」，由民生書院幼稚園、小學、中學及港島民生書院攜手呈獻精彩節目之餘，亦有以民生書院校史為主軸的《薪火龍城——家國之間的民生書院》新書發佈會，對該校及當時香港歷史有興趣的大眾都可以留意。

一點光，百載情。千帆舉，萬里程

民生書院於1926年創校，以「光與生命」及「人人為我，我為人人」為校訓，貫徹全人發展理念。學校重視體驗式學習與同儕協作，發展學生潛能，使他們成為有效率和主動的學習者。同時，該校大力推廣STEAM教育及創業體驗，激發探索與創新精神；並透過多元化跨課程閱讀，建立濃厚的閱讀文化。

創校百年以來，民生書院孕育眾多傑出校友，遍佈不同界別，包括麗新集團主席林建岳、香港科技探索有限公司創辦人王維基、中華電力有限公司董事莊偉茵、著名指揮家葉詠詩、廣告導演袁劍偉、歌手彭羚等，可謂人才輩出。

百年校慶主題為「一點光，百載情。千帆舉，萬里程。」當中的「一點光」源自校訓「光與生命」，象徵知識、真理與希望，代表學校如啟蒙燈塔，照亮學生生命與未來。事實上，該校早前已舉辦「校徽傳承儀式」及校友分享「AI素養」講座等活動，銜接悠久校史與前瞻教育願景。

至於下月舉行的重點校慶活動——「百年校慶開放日」，除了設有校慶主題展覽及互動遊戲外，還有以民生書院校史為主軸的《薪火龍城——家國之間的民生書院》新書發佈會，該書以各地檔案史料、回憶文獻與口述歷史為基礎，撰寫當時歷史背景下的民生書院。屆時作者---歷史學家鄺智文教授亦會出席，對該校及當時香港歷史有興趣的大眾都可以留意。

另外，開放日亦設中華服飾時裝展、校友講座及才藝表演等多項精彩內容， 有興趣報讀該校的家長及子女，當日可親臨九龍民生書院，體驗該校百年的光輝歷程。

百周年校慶開放日

日期：3月7日（周六）及3月8日（周日）

時間：12：00至17：00（3月7日）、9：00至16：00（3月8日）

地址：九龍城東寶庭道8號民生書院

