升中面試2026｜借拜年練面試技巧 校長︰內容要個人化，不要太AI!

農曆年假期後，官津中學的中一面試即將展開，子女有申請中一「自行分配學位」的家長，相信都會在這段期間，為子女準備面試，希望子女一擊即中，獲心儀中學。北角循道學校校長鄭家明接受《星島教育》訪問時表示，現時距離中一面試的時間不多，同學除了要在心態和狀態上作準備外，也要留意面試技巧。他比喻中一面試就如體操比賽，內容包括基本動作、指定動作和自選動作，如何能讓老師在眾多參加面試的同學中，看到自己優秀、特出的一面，事前準備就很重要。

鄭家明表示，面試的基本動作，就是指學校會詢問申請人的背景、就讀小學等；指定動作就是回應學校設定的問題，包括可能有小組討論、時事問題、日常生活、推理解難、兩文三語的應用、用指定語文描述圖像等等；至於自選動作，就是要表達為何要申請該校?自己有甚麼別人沒有的優勢?「不能只簡單回答『素仰 貴校校風純樸』，要講到申請的學校為甚麼可配合自己?在學習上有甚麼期望等等。」

在農曆年假期，拜年是指定節目，鄭家明認為可趁這機會，請子女在親戚面前，模擬自我介紹，同時訓練說話的流暢度，「首先要了解自己的特點，同時問自己，『當每個學生都說同一番說話，如何增加老師的印象?』。」通常自我介紹的時間約為1分鐘，同學不要有「捱過」那分鐘的心態就算，而應趁這時段，介紹自己興趣、特點、性格或喜歡甚麼課外活動等等。

鄭家明又說，同學在分享感受時，需有例子說明，說自己的故事。「例如說喜歡運動，就要講每日用多少時間運動或練習；喜歡STEM的，就可以講曾有甚麼發明和研究？有沒有成功或失敗的經驗分享；如喜歡音樂的，也可以講平日如何分享音樂等等。」他指面試是讓同學展現個人性格、興趣和能力的機會，所以答案內容要個人化，「不要太AI!」

在心態方面，鄭家明就提醒同學要有禮貌，說話時要與別人有眼神接觸，留意坐姿要端正，「在小組討論方面，要留意不要讓人感覺霸佔發言機會，但也不要太被動。」此外，他建議家長可以趁假期，和子女到心儀中學附近逛逛，或上網瀏覽學校資料，增加對學校的認識，都可以提升子女的面試信心。「最後，在正向教育上，也會建議家長不要只留意子女的不足，反而要多以強項為本，多發掘小孩子的閃光彈，有助提升他們的自信。」

記者：陳艷玲

延伸閱讀：

升中面試2026｜全港英中面試資訊合集 日期/安排/考核內容一文看清！

升中面試2026｜過來人家長分享面試心得 遇情景題以「S-T-A-R」拆解