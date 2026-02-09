大學暑假課程2026｜提前「試讀」大學 課程涵蓋Hit爆AI、生物醫學等（設早鳥優惠！）

漫長的暑假，不想虛度光陰，可以提前「試讀」大學！本地多間大學推出暑期課程及實習計劃，讓中學生提前體驗大學生活。例如港大暑期學院提供跨學科沉浸式學習，科大的「博學家暑期訓練營」集中AI與ESG創新，理大Summer Institute則結合學分課程與宿舍體驗，城大工程實習則培養研究能力。各校課程涵蓋人工智能、工程、商業等多個領域，且設早鳥優惠及宿舍住宿，大部分適合中四至中五學生報讀。學生們把握機會探索興趣，為未來升學及發展打好基礎。

大學暑假課程2026｜香港大學

香港大學暑期學院（HKU Summer Institute）自2015年成立以來，一直為本地及海外中學生提供暑期課程，讓他們探索學術興趣與未來職業方向。課程涵蓋商業與經濟、藝術與社會科學、人工智能（AI）、數據科學、法律、可持續發展、STEAM、公共衞生等多個領域，適合中一至中六生、Year 9至Year 13、或Grade 7至Grade 12學生參與。所有課程以英語授課。

英語要求方面，若申請人母語為英語，或就讀學校全面採用英語授課，可在申請時上傳相關聲明書及最近成績表副本；其他申請人則需提交英語能力證明，例如IELTS總分6.5或以上。

此外，HKUSI與學生發展及資源中心，及李國賢堂合作推出「香港大學沉浸式體驗：跨學科與社區探索」課程，為期5天，包含校內宿舍住宿。課程把學術探索與真實校園生活融合，涵蓋醫學、牙科、科學、法律、工程、社會學等多個跨學科領域，讓參加者深度體驗港大優勢，並充分融入大學社區。

報名及費用資訊

網上資訊講座：

大學暑假課程2026｜香港科技大學

香港科技大學推出「Summer Bootcamp for Polymath（博學家暑期訓練營）」課程，專為中四至中五、Year 11至12或 Grade 10至11學生設計。課程為期10天，即7月19至28日，包含住宿。該課程內容是採取跨學科教學模式，融合商業管理、工程、科學、人文社會科學及跨學科研究，並融入人工智能（AI）及環境、社會及管治（ESG）等前沿議題，培養學生的領導力與創新思維。

英語要求與港大類似，母語為英語或全英授課學校可提交聲明及成績表；其他申請人需提供IELTS 6.0或以上等證明。

報名及費用資訊

大學暑假課程2026｜香港理工大學

香港理工大學設有PolyU Summer Institute（理大暑假學院），專為中四及中五或同等程度學生而設，分為「學術科目」及「住宿營地」兩部分。「學術科目」課程於8月3至7日舉行，為期5天，學生可選擇修讀學分課程，如會計與財務基礎、創新創業概論等，完成修讀的話，可獲學分轉移至香港理工大學的入學申請。另「學術科目」設非學分課程，可從全球工程專業人士、現代科學之美等中選擇科目。

除「學術科目」外，還設「住宿營地」。該課程將於7月27至31日舉行，為期5日4夜，並將提供宿舍住宿，讓學生體驗大學生活。此外，參加者可以參與各學院，如商學院、建築與環境學院、人文學院、理學院等一整天實習課程，以及出席人工智能與數據分析、創業思維等主題講座，而且可以參觀企業，為未來學習獲得第一手經驗。

申請者於申請時須同時提交最近兩學期校內成績，並建議附上英文自我介紹、報讀原因及對課程期望等。

報名及費用資訊

大學暑假課程2026｜香港城市大學

香港城市大學的工學院設「鵬程優才工程學庫」，並推出暑期研究實習計劃，為期2至4星期，適合中四至中六學生參與，而學生須由現任中學老師推薦參加。參加者可在城大教員及博士生指導下，進行工程相關研究，涉獵建築與土木工程、生物醫學工程、電腦科學、數據科學等多個範疇，藉以培養學生的研究技能及知識，為未來的學習及職業發展奠定基礎。申請人必須具備良好英語能力及優異學業成績。

報名及費用資訊

資料來源：各大學院網頁

延伸閱讀：

暑期實習2026｜律政司實習津貼過萬！政府 / 私企 / 公營機構實習計劃申請攻略

社工碩士2026｜學位社工起薪可逾3.6萬！在職人士如何入行？社工碩士課程/學費資訊一覽