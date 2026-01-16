小一統一派位2026｜1.19起接受申請 校長籲首志願可進取 「世襲生」少減競爭

小一統一派位2026｜2026年9月的官津學校小一入學申請已經展開，而首階段的「自行分配學位」結果，已於去年11月下旬公布。若子女未獲派「自行分配學位」，但仍想他們入讀官津小學的家長，就要在下周遞交「統一派位」的申請，其中透過「小一入學電子平台」遞交選校表的家長，須在1月19至25日（周一至日）申請；如果想遞交實體表格的家長，就要在1月24至25日（周六至日），前往指定的「統一派位中心」辦理選校手續，而派位結果將於6月3至4日，根據家長的申請形式而發放。

小一統一派位2026｜「自行分配學位」成功率創20年新高

正因下周要提交「統一派位」申請表，故近日有不少家長問Elsie選校的意見，包括今年「統一派位」的競爭情況、甲、乙部應如何選擇等等。Elsie日前跟瑪利諾神父教會學校（小學部）校長吳偉文傾過，他指今年升小適齡學童人口再度下跌，申請26學年小一「自行分配學位」的學童，只得37000多人，較去年減少約4200人；同時，申請「自行分配學位」的成功率高達52.3%，創20年新高，因此相信「統一派位」的競爭情況同樣放緩，故認為家長在選校表甲、乙部的首志願，選擇可比較進取。

小一統一派位2026｜課程活動配合個性

「過往家長心儀的小學，可能是很受歡迎的學校，但部分家長擔心競爭太激烈，寧願把『次選』放上首志願，但今年就建議家長可比較進取，在首志願揀選最心儀的小學。」吳偉文分析，今年「自行分配學位」的成功率超過5成，即逾半學生已獲派學位；與此同時，他留意到今年「世襲生」數目減少，學校減少須動用「統一派位」學額取錄「世襲生」的情況。

吳偉文以該校為例，指今年扣除3個「留班位」後，共有47個「統一派位」學額，反映今年的「世襲生」較往年少，「過往比較多『世襲生』時，根據派位制度，須利用『統一派位』的學額取錄『世襲生』，一般來說都有10餘個，少則也有7至8個，但今年我們沒有『超收』情況，可供保留作電腦派位的學額也較多。」他指，除了該校，深水埗區絕大部分官津小學也無「超收」，所以認為今年「統一派位」的學額應較充裕，建議家長在甲、乙部首志願，可選最心儀的小學。

不過，吳偉文補充，由於受歡迎小學吸引不少家長為子女報讀，所以即使家長在首志願選了有關學校，餘下志願亦不應全選名校，或只填希望子女入讀的學校，「曾有例子是家長只填了幾間小學，結果子女被派去沒有選擇的學校。所以建議家長要取回主導權，盡量填滿30個選擇，但不要重複。」

在「統一派位」階段選校，因為選擇多，家長少不免花多眼亂。吳偉文表示，家長選校時，可因應課程深淺、課外活動等因素，評估該校是否跟子女性格脗合，「子女入讀了不適合的學校，學習時亦會有壓力。」另外，他指家長可在學校附近觀察學生，或參加學校簡介會等，讓子女親身走入學校，感受是否喜歡該小學。

小一統一派位2026｜甲、乙部填表攻略

填表策略方面，吳偉文認為家長須注意甲、乙部的填表方法。「家長要留意最心儀的小學，是在校網外，還是校網內。如果心儀小學是在校網外，家長應在甲1填上該校，甲2填校網內最心儀小學，甲3則視乎家長是否另有心儀小學，子女入讀後也不會後悔的選擇，有的話可填作甲3，否則可以不填；然後在乙1，再填校網內最心儀小學。」

吳偉文解釋，因派位機制是先派甲部，再派乙部；如果家長在甲部第2和第3志願有選擇學校，即使機會較細，但仍有機會獲派，所以家長應評估是否填寫。然而，假如最心儀小學是在校網內，家長就可在甲1揀選該校，甲2及3，則可因應家長想法，決定是否填滿，「考慮的原則，同樣是子女入讀後，也不會後悔的小學。」然後在乙1位置，再揀選該心儀小學，其餘志願則盡量填滿。

小一統一派位2026｜了解私小取錄安排

除了官津小學，現時不少家長都同時為子女報讀直資和私立小學，根據現時的制度，凡獲直資小學取錄且接受學位的學生，將不可再參加「統一派位」。至於私立小學則無有關規定。不過，Elsie知道，部分私小取錄學生後，會要求家長不再讓子女參加「統一派位」，否則會視為放棄該私小的學位，因此家長應了解清楚所申請學校的做法，避免因此而失去學位。

