Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小一統一派位2026｜下周一起接受申請 教育局後日寄出選校通知書

教育新聞
更新時間：21:54 2026-01-12 HKT
發佈時間：21:54 2026-01-12 HKT

教育局今日（12日）提醒家長，小一入學統一派位將於下周一（19日）起至25日接受選校申請。凡子女已參加本年度小一入學統籌辦法但未獲自行分配學位的家長，可透過統一派位獲派官立或資助小學的小一學位，有關家長須於本月19日至25日期間選校，局方將於本月14日向各家長寄出選校通知書。

教育局本月 14 日寄選校通知書

教育局已將小一入學申請全面電子化。局方指，如家長已登記「小一入學電子平台」帳戶並以「智方便+」完成綁定，可於本月19日至25日期間，直接透過電子平台遞交統一派位「選擇學校表格」。

局方將於本月14日向各家長寄出選校通知書，考慮到不同家長的需求，家長仍可以紙本形式遞交「選擇學校表格」。選擇紙本遞交表格的家長，須按通知書的建議時段 ,前往指定統一派位中心辦理。

6月3日起可查閱派位結果

至於派位結果查詢，已使用「智方便」或「智方便+」啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於6月3日上午10時起透過電子平台查閱統一派位結果。家長如欲於6月3日透過電話短訊接收派位結果，須在「選擇學校表格」填選有關安排。此外，派位結果會於6月3至4日透過郵遞方式通知家長。

本報記者

延伸閲讀：

小一自行分配學位2026｜家長今到喇沙交表 稱兒子立志從醫 「晚上12點都要自己做功課」

小一自行分配學位｜11.24公布結果 約2萬學童獲派官津學位 成功率52.3%創20年新高

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
9小時前
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響 男子墮樓燒傷送院 窗框被炸飛變形
00:42
土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響 男子墮樓燒傷送院 窗框被炸飛變形
突發
2小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
8小時前
曾志偉新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾國祥攬到實賀愛妻奪「最佳女配角」甜到漏
曾志偉新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾國祥攬到實賀愛妻奪「最佳女配角」甜到漏
影視圈
7小時前
濟州航空空難｜黑盒揭班機遇非一般鳥擊 機師喊「重飛」6秒即撞5萬隻巴鴨
濟州航空空難｜黑盒揭班機遇非一般鳥擊 機師喊「重飛」6秒即撞5萬隻巴鴨
即時國際
5小時前
天眼直擊2分鐘神偷細節 光頭賊左𥄫右𥄫猖狂偷小巴司機手機 得手後竟然細心做一事｜Juicy叮
01:21
天眼直擊2分鐘神偷細節 光頭賊左𥄫右𥄫猖狂偷小巴司機手機 得手後竟然細心做一事｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
5小時前
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
影視圈
4小時前