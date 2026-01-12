小一統一派位2026｜下周一起接受申請 教育局後日寄出選校通知書

教育局今日（12日）提醒家長，小一入學統一派位將於下周一（19日）起至25日接受選校申請。凡子女已參加本年度小一入學統籌辦法但未獲自行分配學位的家長，可透過統一派位獲派官立或資助小學的小一學位，有關家長須於本月19日至25日期間選校，局方將於本月14日向各家長寄出選校通知書。

教育局本月 14 日寄選校通知書

教育局已將小一入學申請全面電子化。局方指，如家長已登記「小一入學電子平台」帳戶並以「智方便+」完成綁定，可於本月19日至25日期間，直接透過電子平台遞交統一派位「選擇學校表格」。

局方將於本月14日向各家長寄出選校通知書，考慮到不同家長的需求，家長仍可以紙本形式遞交「選擇學校表格」。選擇紙本遞交表格的家長，須按通知書的建議時段 ,前往指定統一派位中心辦理。

6月3日起可查閱派位結果

至於派位結果查詢，已使用「智方便」或「智方便+」啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於6月3日上午10時起透過電子平台查閱統一派位結果。家長如欲於6月3日透過電話短訊接收派位結果，須在「選擇學校表格」填選有關安排。此外，派位結果會於6月3至4日透過郵遞方式通知家長。

