42歲港男厭世想「躺平」？ 靠退休公務員阿爸長俸過活 每月呢個數「慳慳地夠使」 精明網民點出1致命盲點...

近年「躺平」文化盛行，不少打工仔面對沉重的工作壓力，都幻想能提早退休。近日，網上討論區便出現一篇惹火帖文，一名42歲單身港男大嘆「返工咁辛苦真係想辭職」，打算依靠退休公務員父親每月的長俸（即退休金）過活。帖文一出，隨即引發極大迴響，更有精明網民一針見血地點出其「如意算盤」的致命盲點。

中年港男嘆工作辛苦欲辭職 靠退休父每月一萬資助過活

一名42歲單身港男大嘆「返工咁辛苦真係想辭職」，希望可以依靠退休公務員父親每月的長俸過活。（TVB劇照）

該名網民以「阿爸是退休公務員，我想躺平」為題發文。他指自己現年42歲，單身且與父母同住，並沒有結婚打算。事主表示，父親每月可領取兩萬多元的長俸，並會從中給予他一萬元作為生活費。事主直言：「其實慳慳地都夠我使，返工咁辛苦真係想辭職躺平，有冇得諗？」

網民反應兩極 「人生勝利組」還是「啃老族」？

對於事主的想法，網民反應兩極。有人直斥他年過四十仍想「啃老」，批評其行為是「留係世上做寄生蟲」，更認為父親辛勞大半生，應該把錢留給自己享受人生，甚至買補品調理身體。不過，也有部分人笑言事主條件優厚，簡直是「人生勝利組」，甚至戲稱：「令尊收唔收契仔？」

「躺平大計」有盲點？ 父親長俸會隨離世終止

有熱心網民建議事主不要完全脫離社會，可以尋找工時較短的兼職，以保持基本社交及人生歷練。 （電影《男兒王》劇照）

雖然每月有一萬元「零用錢」看似輕鬆，但大批網民隨即向事主大撥冷水，點出這個「躺平大計」的最大漏洞——父親的壽命與長俸的發放機制。有網民一語道破：「爸爸都會有離去的一天」。有精明網民更為事主「計數」，指他現時42歲，距離合資格領取長者生活津貼的65歲還有足足23年，「中間呢段時間，希望令尊翁還健在呢？」一旦父親百年歸老，長俸便會停止發放，屆時年過半百的事主將面臨手停口停的困境。更有網民不客氣地嘲諷：「你阿爸去嘅時候，拉埋你去殉葬，咁就躺喇。」

有熱心網民則建議事主應作兩手準備。有人提議他考取的士牌「防身」以應對未來通脹；亦有人建議他不要完全脫離社會，可以尋找工時較短的兼職，例如餐飲或社福機構的半職工作，以保持基本社交及人生歷練。

「舊制」公務員長俸 按月發放至離世

公務員長俸是「舊制公務員」獨有的福利。政府於1999年改革公務員制度，自2000年6月1日或之後入職的公務員，按「新制」以公務員公積金計劃代替。而舊制公務員則享有「長俸」（即毋須供款退休金計劃）。他們可按退休時的薪金及年資等因素，選擇將一定比例的退休金折算為一筆過的退休酬金，餘額則按月發放直至該退休公務員離世為止。

資料來源：公務員事務局、香港討論區



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