Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

42歲港男厭世想「躺平」？ 靠退休公務員阿爸長俸過活 每月呢個數「慳慳地夠使」 精明網民點出1致命盲點...

生活百科
更新時間：17:34 2026-08-06 HKT
發佈時間：17:34 2026-08-06 HKT

近年「躺平」文化盛行，不少打工仔面對沉重的工作壓力，都幻想能提早退休。近日，網上討論區便出現一篇惹火帖文，一名42歲單身港男大嘆「返工咁辛苦真係想辭職」，打算依靠退休公務員父親每月的長俸（即退休金）過活。帖文一出，隨即引發極大迴響，更有精明網民一針見血地點出其「如意算盤」的致命盲點。

中年港男嘆工作辛苦欲辭職 靠退休父每月一萬資助過活

一名42歲單身港男大嘆「返工咁辛苦真係想辭職」，希望可以依靠退休公務員父親每月的長俸過活。（TVB劇照）
一名42歲單身港男大嘆「返工咁辛苦真係想辭職」，希望可以依靠退休公務員父親每月的長俸過活。（TVB劇照）

該名網民以「阿爸是退休公務員，我想躺平」為題發文。他指自己現年42歲，單身且與父母同住，並沒有結婚打算。事主表示，父親每月可領取兩萬多元的長俸，並會從中給予他一萬元作為生活費。事主直言：「其實慳慳地都夠我使，返工咁辛苦真係想辭職躺平，有冇得諗？」

網民反應兩極 「人生勝利組」還是「啃老族」？

對於事主的想法，網民反應兩極。有人直斥他年過四十仍想「啃老」，批評其行為是「留係世上做寄生蟲」，更認為父親辛勞大半生，應該把錢留給自己享受人生，甚至買補品調理身體。不過，也有部分人笑言事主條件優厚，簡直是「人生勝利組」，甚至戲稱：「令尊收唔收契仔？」

「躺平大計」有盲點？ 父親長俸會隨離世終止

有熱心網民建議事主不要完全脫離社會，可以尋找工時較短的兼職，以保持基本社交及人生歷練。 （電影《男兒王》劇照）
有熱心網民建議事主不要完全脫離社會，可以尋找工時較短的兼職，以保持基本社交及人生歷練。 （電影《男兒王》劇照）

雖然每月有一萬元「零用錢」看似輕鬆，但大批網民隨即向事主大撥冷水，點出這個「躺平大計」的最大漏洞——父親的壽命與長俸的發放機制。有網民一語道破：「爸爸都會有離去的一天」。有精明網民更為事主「計數」，指他現時42歲，距離合資格領取長者生活津貼的65歲還有足足23年，「中間呢段時間，希望令尊翁還健在呢？」一旦父親百年歸老，長俸便會停止發放，屆時年過半百的事主將面臨手停口停的困境。更有網民不客氣地嘲諷：「你阿爸去嘅時候，拉埋你去殉葬，咁就躺喇。」

有熱心網民則建議事主應作兩手準備。有人提議他考取的士牌「防身」以應對未來通脹；亦有人建議他不要完全脫離社會，可以尋找工時較短的兼職，例如餐飲或社福機構的半職工作，以保持基本社交及人生歷練。

 

「舊制」公務員長俸 按月發放至離世

公務員長俸是「舊制公務員」獨有的福利。政府於1999年改革公務員制度，自2000年6月1日或之後入職的公務員，按「新制」以公務員公積金計劃代替。而舊制公務員則享有「長俸」（即毋須供款退休金計劃）。他們可按退休時的薪金及年資等因素，選擇將一定比例的退休金折算為一筆過的退休酬金，餘額則按月發放直至該退休公務員離世為止

 

資料來源：公務員事務局、香港討論區


同場加映：港女狂報興趣班彌補童年遺憾 遭母質疑「幾廿歲人先學」1句回應獲網民大讚：每個人都係為自己而活
 

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
「你個frd廢！」JUPAS放榜炫耀港大醫科Offer 名校女生超囂張留言流出惹眾怒 網民轟高分低品：點做醫生？｜Juicy叮
「你個frd廢！」JUPAS放榜炫耀港大醫科Offer 名校女生囂張留言惹眾怒 醫學院澄清：宣稱「40.5分獲錄取」不符事實｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
黎彼得離世丨許冠傑親撰悼念文憶故友：感恩音樂路上有你 黎彼德曾直認唔夾合作7年終拆夥
01:00
黎彼得離世丨許冠傑親撰悼念文憶故友：感恩音樂路上有你 黎彼德曾直認唔夾合作7年終拆夥
影視圈
6小時前
銀色債券2026｜新一批銀債每手1萬元 最少4.25厘 8.21起可申購 發行金額最多550億
銀色債券2026｜新一批銀債每手1萬元 最少4.25厘 8.21起可申購 發行金額最多550億
投資理財
50分鐘前
33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮
33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
00:45
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
影視圈
18小時前
中國預製屋熱銷美澳墨 夫婦22萬購750呎兩房戶 零地基直接組裝 實測9個月激讚
中國預製屋熱銷美澳墨 夫婦22萬購750呎兩房戶 零地基直接組裝 實測9個月激讚
海外置業
12小時前
眾星痛別黎彼得離世！乾孫熊寶一周前探望竟成永別「細龍太」陳思圻淚憶唉吔男朋友
眾星痛別黎彼得離世！乾孫熊寶一周前探望竟成永別「細龍太」陳思圻淚憶唉吔男朋友
影視圈
4小時前
黎彼得離世丨近年多次入ICU 契仔黃宗澤曾施援手助醫重病：佢瀟灑一生唔想大家唔開心
01:23
黎彼得離世丨近年多次入ICU 契仔黃宗澤曾施援手助醫重病：佢瀟灑一生唔想大家唔開心
影視圈
1小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
2026-08-05 11:46 HKT
星島申訴王 | 停業近一年 尖東大富豪低調重開 獨家相片曝光 復業前夕被淋油「贈慶」
02:52
星島申訴王 | 停業近一年 尖東大富豪低調重開 獨家相片曝光 復業前夕被淋油「贈慶」
申訴熱話
8小時前