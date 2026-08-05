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港女狂報興趣班彌補童年遺憾 遭母質疑「幾廿歲人先學」1句回應獲網民大讚：每個人都係為自己而活

生活百科
更新時間：17:05 2026-08-05 HKT
發佈時間：17:05 2026-08-05 HKT

一個人童年的經驗，往往會影響其長大後的生活態度。近日，有港女在Threads上發文，表示因童年時家境貧困，而失去了接觸新事物的機會。為了彌補童年遺憾，如今已經濟獨立的她決定報讀大量興趣班，並直言「未必要去到好專業，體驗下都好開心。」然而，此舉卻被母親質疑：「幾廿歲人先學？」對此，樓主以1句霸氣回應，更獲大批網民留言力讚：「每個人都係為自己而活！」即看下文了解詳情。

港女狂報興趣班彌補童年遺憾 遭母質疑「幾廿歲人先學」

樓主透露，自己童年時家境貧困，一家五口住在空間狹小的舊公屋內，「全家人住一個房，（瞓）一張碌架床。」到了中學時期，每星期也只有$100零用錢，用作午餐和日常交通開支。因此，當樓主踏入社會工作並具備經濟能力後，她坦言自己「唔想生小朋友，唔想為未來做太多規劃」，只想「好好地養一次自己，學好多、試好多以前因為無錢而提出都唔敢嘅嘢。」

為了彌補童年遺憾，樓主報讀大量興趣班，「學跳舞、瑜珈、pilates（普拉提）、泰拳、甜品、吉他，嚟緊想試下打鼓。」她笑言：「未必要去到好專業，體驗下都好開心！」然而，樓主的母親對此表示不解，甚至質疑道：「幾廿歲人先學呢啲，同學仔有無笑你啊？」樓主遂霸氣回覆：「下，20幾歲都算老咩？同埋年齡都唔係問題，有錢就學得架啦！」同時她也認為應活在當下，「每一日都係人生中最年輕嘅一日。」

網民大讚：每個人都係為自己而活

帖文引起網民熱議，不少網民留言支持樓主，「學習其實係好愉快好有趣㗎！無壓力之下盡情嘗試同吸收新事物」、「宜家大個，間唔中都會下定決心增值自己！做啲以前想做嘅嘢，仲有想去嘅地方，好開心」、「每個人嘅人生都係為自己而活，每個人都係獨立個體，當你見識到更多，你老咗回想就會感激原來自己已經感受過世界嘅咁多嘢。」

也有不少網民有相似經歷，「我都係咁呀，細個屋企無錢參加興趣班。到而家中女，學日文又學過彈琴。唔係用嚟搵食，純粹想做啲令自己開心嘅事，喺忙碌嘅生活中搵到意義同期待！」、「細個同你差唔多，一家4口公屋同家姐同房。Covid時開始學crochet、語文、瑜珈，最近學芭蕾，每日都過得好快樂。」

圖片及資料來源：Threads

文：Y

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