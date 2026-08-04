80後返夜更保安僅2日想轉工？ 職責打鐘巡樓+報更 返工遇1情況「想返日頭」 網民勸：做落OK就唔好四圍走

過往任職保安多為中年人士，不過保安入職門檻較相對低，故此成為失業人士或年輕人轉職的選擇，近年新入職保安亦漸趨年輕化。最近，一位失業2個月的80後重投職場，新工任職夜更8碼保安（即8小時工作），惟返工2日遇上1情況令他已經想轉工，「我估會繼續搵工，搵份返日頭」，有網民力勸宜先按兵不動：「做落OK就唔好四圍走了」。

80後返夜更保安僅2日想轉工？ 職責打鐘巡樓+報更 返工遇1情況「想返日頭」

根據「保安及護衞管理委員會」的記錄，2025年就有超過2700位18-20歲的年輕人持有有效許可證，可反映入職保安人士漸趨年輕化。最近，一位失業2個月的80後過往未有保安經驗，抱住不妨一試的心態應徵保安，「估唔到會即刻請咗我，返夜更8碼（即8小時工作）。樓主第一晚返新工由由同事教導打鐘巡樓，之後每隔2小時由收到控制室電話「打嚟報更」，第二晚便開始獨自自巡樓打鐘，長夜漫漫沒太多工作量，大多時間為「等報更」。樓主透露未有遇到奇難雜症，目前負責「座頭」崗位，工作沉悶，「半夜勁想恰眼瞓，我估會繼續搵工，搵份返日頭」。

網民勸：做落OK就唔好四圍走

對於樓主想轉工的決定，有網民勸一動不如一靜，「做落ok就唔好四圍走了，去到第二度又未必做得長」、「日頭勸你唔好返，啲人癲嘅，好多痴線客」。有同行的網民表示夜更保安工作較安靜及自由，「夜更係冇乜嘢做，只係返夜更好難就時間」、「咁爽想點？」、「夜更大部份都係咁做」、「我反而想返夜晚」、「夜晚可以睇波！」；也有人羨慕樓主能找到夜更8碼保安工作，惟人工相對較低，「8碼咁正，我搵唔到夜更8碼」、「8碼好低人工喎，樓主同意人工低，但目前仍想保持工作，「費事喺屋企無所事事，越嚟越頹」。

文：RY

資料及圖片來源：Threads