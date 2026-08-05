港人搭東鐵驚見不明新裝置？ 港鐵解畫「試驗加裝新設備」網民支持：好似呢排先有

東鐵綫列車驚見不明新裝置？近日，有網民在社交平台上發文，指日前搭乘東鐵綫時，發現車廂頂部安裝了一部全新裝置，遂好奇發問：「呢嚿咩嚟？」隨後，港鐵亦親自解答該裝置的背後用途，並引起網民熱議，有網民表示支持「有好過冇」，即看下文了解詳情。

港人搭東鐵驚見不明新裝置？ 港鐵解畫「試驗加裝新設備」

近日，有網民在Threads上發文，分享自己在東鐵綫列車上發現的新裝置。從樓主上載的照片可見，車廂頂部新增了一部方形機器，中央配有照明燈光，四周則圍繞著通風口。新裝置有別於其他舊有設備，樓主遂好奇發問：「東鐵見到，呢嚿咩嚟？風機？」

面對乘客的疑問，港鐵（MTR）隨後於官方Instagram的限時動態作出回應。港鐵證實，新裝置為通風設備，目前正於東鐵綫R-Train進行測試，希望透過測試不同的加壓及對流設施，進一步促進車廂內的空氣流通，提升乘客的乘車體驗。

網民支持：好似呢排先有

近年來，不少乘客反映於港鐵車站及車廂內感到悶熱侷促。對於港鐵此次加裝通風裝置，有網民呈支持態度，「好似呢排先有」、「有好過冇」、「呢嚿嘢似係新裝嘅空氣流通機，純粹係增強空氣流通」、「其實冷氣好足，係差通風，人多果陣就見真章。」

圖片及資料來源：Threads

文：Y