Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語

生活百科
更新時間：11:46 2026-08-05 HKT
發佈時間：11:46 2026-08-05 HKT

電話騙案手法層出不窮，近乎「日日新」，令市民不勝其煩。假冒速遞公司、政府部門甚至執法機關，意圖騙取市民的個人資料及金錢，都是騙徒的常用手法。不過，精明的港人並不會輕易上當，近日就有網民在社交平台Threads上分享自己反擊「假順豐」騙徒的經歷，不但成功「激嬲」對方，更引發一場網民聯手「玩謝」騙徒的熱潮！

網民奇招反擊「假冒速遞」詐騙！ 1句話激嬲騙徒

騙案日新月異，但不少手法依然粗疏。近日有市民收到一則聲稱由「順豐速運」發出的短訊，內容為「【順豐速運】您好！您包裹就快到喇。請盡快聯絡順豐隊員：2652-48xx 預約攞件或者安排放邊度。」，引誘事主回撥電話。

事主便決定將計就計，回撥該號碼與騙徒周旋。他在Threads上分享道：「今次哩個扮SF（順豐）嘅騙徒係可以打俾佢哋，大家得閒無聊嘅可以打俾佢哋玩下。」他憶述，騙徒接通電話後，便以包裹損毀為由，聲稱可以賠償，並詢問他包裹內的物品及價值。事主靈機一動，向對方表示自己「訂左一堆電棒」，沒想到騙徒聽後竟惱羞成怒，在電話中不斷大罵事主「傻B」。事主哭笑不得的經歷，瞬間引爆網民熱議。

網民聯手公開騙徒電話 大揭口音、來源地

事主的帖子一出，旋即引來大量迴響，不少網民大讚其做法「有諗頭」，笑言「佢諗到一陣又要食電棒所以崩潰了」，更有人表示要效法，齊齊「玩Q番佢！」

更有趣的是，討論串竟演變成一個「反詐騙情報交流區」。有付諸行動的網民回報戰況，指「仲打得入，講嘢會有回音」，亦有其他網民陸續公開自己收到的騙徒電話。其中一位「高手」更憑藉與騙徒的對話，分析出其背景：「我撥過，d騙子普通話係中國西南官話口音，似雲南西雙版納，臨滄同德宏，對方應該係緬甸華人，係緬甸接中國果邊開工。」此番「專業分析」令一眾網民嘖嘖稱奇，更有人戲稱要把握機會，「聽日打過去練習自己d緬甸語水平」，盡顯港式幽默。

善用警方「防騙視伏器」 辨別可疑來電

市民若收到任何可疑來電或訊息，可致電警方「防騙易18222」熱線求助。
市民若收到任何可疑來電或訊息，可致電警方「防騙易18222」熱線求助。

雖然網民以輕鬆幽默的方式應對騙案，但市民切勿掉以輕心。近年電話騙案數字持續高企，為應對此情況，警方已推出「防騙視伏器」及「防騙視伏App」等工具，市民只需輸入可疑的網上平台帳戶、電話號碼或網址，系統便會即時評估風險。截至今年5月底，該應用程式下載量已突破122萬次，搜尋次數超過1458萬次。

市民若收到任何可疑來電或訊息，應保持警覺，切勿隨意披露個人資料。如有任何懷疑，應立即致電警方「防騙易18222」熱線求助。

 

圖片及資料來源：Threads 

 

同場加映：移英港人住所突停水逾30小時超崩潰！緊急熱線冇人聽 半年前曾反映水泵怪聲僅獲1回應 同路人嘆：其實好落後

 

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
00:52
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
社會
3小時前
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
影視圈
4小時前
10年資歷點心師傅慘變「翻熱員」？酒樓轉用內地預製菜慳成本 慨嘆：要求唔高2萬5都冇人請｜Juicy叮
10年資歷點心師傅慘變「翻熱員」？酒樓轉用內地預製菜慳成本 慨嘆：要求唔高2萬5都冇人請｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
泰女攜4歲女搭機服安眠藥熟睡 疑遭鄰座男猥褻非禮 褲上驚見白色液體
即時國際
8小時前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT
向海嵐小紅書拍片教零消費遊港 借熱水沖泡自攜咖啡、食免費飯 網民：枉為港姐冠軍
向海嵐小紅書拍片教零消費遊港 借熱水沖泡自攜咖啡、食免費飯 網民：枉為港姐冠軍
影視圈
2026-08-04 10:00 HKT
餘生只剩20小時相聚？ 40歲港男餞行移民好友 計出殘酷數字大感心寒 網民淚憶亡友：下次再見已是墳前拜祭｜Juicy叮
餘生只剩20小時相聚？ 40歲港男餞行移民好友 計出殘酷數字大感心寒 網民淚憶亡友：下次再見已是墳前拜祭｜Juicy叮
時事熱話
2026-08-04 10:59 HKT
62歲黎燕珊沾楊明莊思明喜氣鋪路再婚？低胸高炒好身材紅粉緋緋 有「黃昏戀」滋潤索爆
62歲黎燕珊沾楊明莊思明喜氣鋪路再婚？低胸高炒好身材紅粉緋緋 有「黃昏戀」滋潤索爆
影視圈
15小時前
中年好聲音4｜周志康屢傳將出局無阻人氣 曾參加《超級巨聲》 專一形象贏孖生兄周志文
中年好聲音4｜周志康屢傳將出局無阻人氣 曾參加《超級巨聲》 專一形象贏孖生兄周志文
影視圈
14小時前