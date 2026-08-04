移英港人住所突停水逾30小時超崩潰！緊急熱線冇人聽 半年前曾反映水泵怪聲僅獲1回應 同路人嘆：其實好落後

港人移居海外需要重新適應當地生活與工作文化，特別習慣高效率的香港人或未能習慣外國人的工作效率。近日，有移英港人於社交平台分享於英國生活遇到的崩潰事，住所供水從不穩定直接變成停水，即使致電物業管理公司24小時緊急熱線，「一如既往冇人聽」，直到早上才有維修人員檢查。樓主表示半年前已就水泵怪聲投訴，惟物管的回應令她感到無奈。帖文引起網民熱議，有同樣移居英國的網民對此身同感受，「英國其實係好落後。」

移英港人住所突停水逾30小時超崩潰！緊急熱線冇人聽 曾反映水泵怪聲僅獲1回應

重視工作效率的香港人移居海外時，可能會不習慣當地人的工作文化，從而感到「激氣」。近日，有移英港人於社交平台分享於英國生活遇到的崩潰事，表示住所供水從晚上7時開始已時有時無，她隨即先儲水，「起碼仲有得洗手、沖廁」，豈料晚上10時竟完全停水。住客隨即於類似中庭開放空間的大堂開會，大家來來去去查看水泵、聊天，「但冇人知發生咩事」。惟住客們都集中在大堂，身在家中的樓主全都聽得一清二楚，令她未能好好入睡。

停水期間曾致電物業管理公司的24小時的緊急熱線，但樓主不出所料「一如既往冇人聽」，表示如同之前警鐘於晚上誤鳴，同樣未能即時安排維修人員，「留言信箱仲要先警告你：『如果唔係緊急事故，會收返你錢』」。樓主同時曾於半夜電郵物管公司跟進，但沒有收到任何回覆，「唔會有update，唔會有解釋，唔會有預計維修時間」。直到翌日早上8時終於有維修人員前往檢查，但直至樓主上班前仍未恢復供水，「結果連沖個涼都冇得沖，好彩屋企仲有幾支2L水，如果唔係連牙都唔洗旨意刷」。

其實樓主於半年前已投訴過水泵怪聲問題，家中水管每當有水經過時都會發出極大聲響，她亦因此多次請假在家開門方便檢查。當時檢查員表示水泵沒有損壞，但因型號太舊所以發出聲響，物管公司亦有回覆：「必須明確指出這（更換水泵）並非可行方案，因為這需要過千鎊的費用，大廈沒有這筆資金。水泵本身沒有故障，只是運作時噪音比其他型號較大。」物管公司當時的回應令樓主相當無奈，「然後就冇然後，所以依家咪壞晒囉個嘢！」，這次停水已經超過30小時仍未恢復供水。

同路人嘆：其實好落後

對於樓主住所停水已久的遭遇，有同路人感同身受，「英國其實好落後，而家住緊個屋苑都間唔中停電，講緊係New Build盤（新樓）」、「我都試過半年唔夠停咗3次水，每次停幾日到一個禮拜，整好又要檢查，持續幾個禮拜逢weekdays（平日）凌晨12點打後冇水，幢樓落成咗1年咋」、「租過兩三年樓齡單位，每年冬天總有幾日無熱水，甚至無水，有次污水管爆咗浸埋地庫停車場同單車房，住戶年年X但發展商同管理公司零care」。

有網民認為低效率工作態度與當地工作文化有關，「本地人用愛與和平包容求其嘅工作態度，而且公司唔會有punishment（懲罰），變相鼓勵所有持份者都係是X但但就得」、「咁個個都諗住工作唔洗咁上心,唔洗咁大壓力丫嘛，咪咁囉」；亦有居於英國多年的網友分享經驗，表示住宅單位或租屋只能聽天由命，如果是自住獨立屋可預先準備儲水箱、過濾系統、煤氣連接的備用發電機組更佳，「喺英國住最好所有嘢都有兩手準備，如果需要靠人嘅話就祝你好運」。

文：RY

資料及圖片來源：Threads