都會大學HKMU長者學苑免費課程｜ 9月「友智識」長者數碼培訓計劃  5大免費IT課程涵蓋AI／微電影／網絡安全

都會大學MU旗下香港都會大學李嘉誠專業進修學院（LiPACE）一直致力推動長者終身學習，其舉辦的各類長者學院課程實用且貼近生活，向來極受退休人士及銀髮族歡迎。9月份「『友智識』長者進階數碼培訓計劃 - 樂齡資NET新世代」為長者再度開班！9月份新學期將推出5大「學費全免」的進階數碼課程，內容涵蓋時下最熱門的AI多媒體創作、微電影製作以至智能家居等。課程將於2026年8月25日下午3時起接受報名，助銀髮族緊貼科技潮流，名額有限，先報先得！

都會大學HKMU長者學苑「友智識」免費課程！荔景上堂9月份課程涵蓋AI+網絡安全

都會大學HKMU長者學苑「友智識」免費課程！荔景上堂9月份課程涵蓋AI+網絡安全

隨著科技日新月異，長者亦需要不斷更新知識庫。是次由香港都會大學主辦的培訓計劃，精心設計了一系列迎合現代生活需求的進階課程。有別於傳統的基礎電腦班，這些課程深入探討人工智能（AI）、物聯網（IoT）等前沿技術，甚至教授實用的電繪及微電影剪接技巧。這不僅能激發長者的創意思維，豐富退休生活，當中的「網絡安全」課程更能有效提升長者辨識網絡陷阱與詐騙的能力，讓他們在網絡世界中得到全面保護，自信地使用各類數碼服務。

5大免費實用數碼課程 助長者化身科技達人

9月學期合共開辦5個精彩課程，大部分於荔景校園進行面授，長者可根據個人興趣及原有基礎選擇合適的科目：

IT1043CP 走進AI新世界 (三)：多媒體創作 課程特色： 帶領長者緊貼AI熱潮，學習使用各種最新AI工具製作音樂短片、人物換臉及虛擬分身影片，極具趣味性及創意。

日期及時間： 2026年9月29日至10月13日 (逢星期二) 下午2:30 - 4:30 (為期3週)

上課模式： 面授 (荔景校園)

備註： 必需先修讀該系列之「(一)文案創作入門」或「(二)圖片創作與修復」。 IT1045CP 網絡安全護航者 課程特色： 針對近年的網絡騙案，加強學員對資訊安全與個人資料私隱的認知，提升辨別網上資訊真偽的敏銳度。

日期及時間： 2026年10月3日至10月24日 (逢星期六) 上午10:00 - 中午12:00 (為期3週，10月10日停課)

上課模式： 面授 (荔景校園) IT1047CP IoT 智能家居探索 課程特色： 安坐家中即可學習！帶領學員探討物聯網的基本概念，了解智能家居設備如何改善日常生活及未來的發展挑戰。

日期及時間： 2026年10月2日至10月16日 (逢星期五) 下午2:30 - 4:30 (為期3週)

上課模式： ZOOM 網上教室 IT1050CP 電繪卡通設計師 課程特色： 結合藝術與科技，教授電子繪圖軟件的應用，讓長者發揮藝術細胞，創作出獨一無二的專屬卡通角色。

日期及時間： 2026年10月16日至10月30日 (逢星期五) 上午10:00 - 中午12:00 (為期3週)

上課模式： 面授 (荔景校園)

備註： 需具備基本電繪或繪畫知識。 IT1051CP 微電影創作達人 課程特色： 化身大導演！了解微電影創作的基本概念，學習簡單實用的拍攝手法及後期剪接技術，將動人故事化為真實影像。

日期及時間： 2026年9月30日至10月28日 (逢星期三) 下午2:30 - 4:30 (為期5週)

上課模式： 面授 (荔景校園)

備註： 需具備基本影片拍攝與剪接知識。

香港都會大學長者學苑申請資格及網上報名方法：

是次計劃的課程每堂2小時，合共3堂（微電影課程為5堂），全數學費全免。為妥善分配教學資源，每位申請人於本計劃（2026-2028年度）內最多可報讀五個學科。

報讀對象： 年滿60歲或以上，並具備基本資訊及通訊科技知識的香港居民。

報名日期： 2026年8月25日下午3時起開始接受報名，額滿即止。

報名方式： 本計劃只接受網上報名。請透過香港都會大學LiPACE網上報名系統提交申請。

重要參考連結： 報名前請務必仔細閱讀大會提供的網上報名使用手冊(PDF)及學員須知(PDF)。

活動詳情： 可前往長者進階數碼培訓計劃官方網頁了解更多資訊。

資料來源：香港都會大學長者學苑 Elder Academy, HKMU

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