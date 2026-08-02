智友醫社同行計劃2026｜每月$150支援認知障礙長者 3類人免費申請 全港41地區中心適用

智友醫社同行計劃｜隨著人口老化，長者患上認知障礙症的情況日益普遍。為此，醫務衞生局聯同醫院管理局及社會福利署推出「智友醫社同行」計劃，為患有輕度或中度認知障礙症的長者及其照顧者提供適切支援，以減輕照顧壓力並改善長者生活質素。

智友醫社同行計劃 每月$150支援認知障礙長者 3類人可豁免收費

智友醫社同行計劃 每月$150支援認知障礙長者 3類人可豁免收費

「智友醫社同行」計劃對象主要為年滿60歲或以上、經由醫管局轉介並判定為輕度或中度認知障礙患者；同時亦涵蓋懷疑出現早期症狀的長者地區中心會員。目前，有關服務網絡已覆蓋醫管局轄下全部7個聯網，以及遍布全港的41間長者地區中心。

專業人士助長者改善認知/增強自理

長者地區中心會與醫管局緊密協作，為受惠長者制定專屬的護理計劃。活動內容涵蓋提升認知與自理能力、改善身體機能及訓練社交技巧等。此外，計劃亦兼顧護老者的身心需求，提供壓力管理培訓、教授日常照顧技巧及成立家屬支援小組，全面關顧雙方的實際需要。

每月標準收費$150 3大類別長者可獲豁免

「智友醫社同行」計劃的基本服務收費定為每月$150。不過，符合以下三項資格之一的長者，均可獲得費用豁免：

正領取「綜合社會保障援助」； 正領取「長者生活津貼」；或 獲公立醫院及診所醫療費用減免（不包括獲得一次性減免的人士）。

如何申請智友醫社同行計劃？

有意參與及符合資格的人士可透過兩個主要途徑辦理手續。如果長者已經在醫管局轄下的老人科或老人精神科接受覆診並獲確診，可直接向主診醫生了解詳情；若長者屬於懷疑出現早期徵狀的長者地區中心會員，則可以向就屬地區的長者地區中心查詢具體的申請事宜。

資料來源：社會福利署