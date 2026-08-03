醫管局門診預約新安排｜家庭醫學診所8.15起須使用有來電顯示預約！附手機及固網設定教學

家庭醫學診所預約新制｜為進一步加強保障病人的個人資料及私隱，醫院管理局宣布由8月15日（六）起，醫管局轄下的家庭醫學診所將實施預約新安排，電話預約系統將只接受使用「有來電顯示號碼」的電話預約。若市民習慣隱藏電話號碼，請務必留意以下新安排及設定教學，以免延誤診症。

醫管局家庭醫學診所新安排！8.15起僅接受「有來電顯示號碼」預約

醫管局家庭醫學診所新安排！8.15起只接受有來電顯示預約

現時，病人在使用電話預約系統時，需要輸入身份證號碼及出生年份等個人資料作核實。醫管局是次更新系統並要求顯示來電號碼，主要是為了加強私隱保障及打擊濫用，不僅讓系統能準確記錄每個預約電話的來源，以便在需要時進一步核實預約病人的資料；同時能有效防止不法份子利用無來電顯示的電話冒認病人預約，從而防範詐騙及濫用醫療服務的情況。

系統更新後，若病人使用沒有來電顯示的電話致電，系統會自動播放錄音，提示病人必須轉用有來電顯示的號碼再次致電。

長期病患者預約覆診流程不變

這項新安排主要針對需要預約偶發性疾病服務的病人，至於其他類別的病人則有不同的處理方式。對於需要定期覆診的長期病患者而言，其預約流程將維持不變；每次完成覆診後，診所會直接根據病人的臨床需要，為其安排下一次的覆診時間，因此病人毋須另行致電預約。

另一方面，從未於醫管局登記的新症病人亦須留意，由於電話預約服務僅限已登記人士使用，新症病人必須先帶備身份證明文件正本，親身前往任何一間家庭醫學診所完成首次登記程序，待核實個人資料後，日後方可正式使用電話預約系統。

智能手機及固網電話如何開啟來電顯示？

如果市民平時設定了隱藏來電顯示，在致電診所預約前，可根據以下步驟更改設定：

手提電話（智能手機）用戶 在致電前進入手機的「設定」頁面，重新啟動「顯示我的來電號碼」功能。

固網電話用戶 單次顯示號碼：在致電診所預約熱線前，先在電話按 1 3 5 7，即可在該次通話中單次顯示您的電話號碼。 永久取消隱藏：直接聯絡您的電訊服務供應商，安排取消「完全停止示號」功能。



醫管局手機App 「HA Go」預約更方便

醫管局手機App 「HA Go」預約門診更方便

除了傳統的電話預約外，醫管局強烈鼓勵市民下載並使用醫管局官方的流動應用程式 「HA Go」。透過App內的「預約家庭醫學診所」功能，市民可以隨時隨地查閱診所名額並進行預約，流程比電話系統更加直觀、方便且快捷，同時免卻了電話設定的煩惱。

資料來源：醫院管理局 Hospital Authority