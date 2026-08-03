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網民熱議村屋先係最好住！？地方大/火災容易逃生 過來人以4大原因勸退

生活百科
更新時間：15:05 2026-08-03 HKT
發佈時間：15:05 2026-08-03 HKT

村屋雖然能提供寬敞的空間與相對寧靜的環境，但在應對突發家居事故及日常交通配套上仍有一定局限。近日，有網民在討論區分享居住在村屋的好壞，探討村屋是否「最好住」。不過，一眾網民就以四大原因「勸退」，當中更有過來人分享深夜突發水浸的慘痛經歷。

討論區熱議村屋先係最好住！？空間寬敞、地理位置非盡是荒郊

日前，有網民在討論區上發帖探討「覺唔覺得村屋先係最好住」。他列舉了村屋空間寬敞、有地下或天台活動空間，以及發生火災容易逃生等好處，更進一步補充，其實許多村屋的地理位置並不隔涉，附近往往有私樓群及完善的交通網絡，例如荃灣及屯門一帶的村屋便相當便利，只有居住在真正鄉郊地段的人，才必須依賴私家車出入。

4大原因勸退住村屋 過來人分享突發意外成噩夢

這番見解隨即引來大批網民反駁，並總結出四大「勸退」原因。首先是交通及生活配套不便，例如位置「偏僻」、「離港鐵站遠」，甚至「外賣送到嚟都凍」；其次是環境衛生問題，網民直指「多蛇蟲鼠蟻」；第三是人際及社區隱患，包括潛在的「黑社會管理」、「放石阻人出車」及「鄰居之間好多是非」。最後，則是面對突發事故時往往孤立無援。

就著突發事故的隱憂，有曾居住村屋的網民分享了一次慘痛的家居意外。事主憶述，某天凌晨兩點家中突然發生水管爆裂，湧出的食水瞬間令整間屋陷入水浸狀態，屋內絕大部分物品亦因此報銷。面對這場突如其來的災難，他坦言當時感到極度徬徨無助，加上身處村屋環境，在三更半夜要尋求他人協助更是難上加難。經歷這次慘痛教訓後，原本有意購入村屋置業的他徹底打消了念頭，無奈坦言「最尾都係選擇住返私樓算數」。

網民反撐：泊車平到笑

不過，有網民對事主的遭遇不以為然，反駁指「私樓都會爆水喉」，認為只要「有基本常識」，遇到突發情況懂得「關總掣就得」。另一方面，仍有不少支持村屋的網民為其平反，大讚村屋「空氣好」、「泊車平到笑」，並表示交通不便等問題皆可透過「揸車解決」，更直言「住市區一落樓周圍都係人見到都唔開胃」，認為村屋的寧靜環境是市區無法比擬的。

資料來源：LIHKG

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