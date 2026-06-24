寧屈違法工廈拒住村屋！情侶同居慳租爆大戰 男友一句暗黑警告惹嘩然 網民力推「第三選擇」｜Juicy叮

有港女與男友同居為平租問題發生激烈爭執，男友寧願屈居違法工廈，堅決拒絕女友欲租村屋的提議，雙方爭持不下，男友爆出「暗黑警告」惹起全網嘩然，吸引大批網民熱烈討論，不少人聞言力推「第三選擇」。

慳錢同居陷分歧 男友拒村屋怕「圍頭佬」

這位港女在社交平台發文抱怨：「激死我，我同我男朋友為咗搬出嚟喺邊度住嗌交。」原來男友屬意租住工業區，覺得「好平，方便」；但樓主則認為住工廈始終不合法，「唔可以光明正大，寄信又要寫返第二個地址」。相反，樓主覺得租村屋性價比更高，地方寬敞又平，只不過交通不便，「咪當行多啲路做多啲運動囉。」

不過，男友對村屋極度抗拒，更拋出陰謀論警告樓主：「村屋好黑暗，你無背景、唔埋堆，畀啲圍頭佬玩死你！」樓主大感不解，反駁指自己身邊有很多朋友住村屋都相安無事，認為兩人只是進去居住而非做生意，「冇利益衝突邊個得閒理你呀。」

網民力勸遠離工廈：隔籬房xoxo全程直播

帖文惹來大批有「實戰經驗」的網民留言，針對租住工廈，絕大部份網民極力反對，除了違法外，更直指工廈環境根本不適合居住，有過來人連珠炮發狠批工廈衛生及隔音極端惡劣：「隔音太差，空心板牆易穿，鄰居咳都聽得好清楚，xoxo更加全程直播」、「架𨋢日日壞，日日行十層樓梯，住ghetto咁」。

有單身網民更大吐苦水：「左右兩邊都係情侶用嚟當炮房... 有時隔晚就聽佢哋喺度啪啪啪」。除了噪音，水質亦是一大伏位：「水喉水勁污糟，用濾水器都幫唔到好多」，加上潛在的消防危險及不合法的性質，網民直指對女生來說絕對沒有安全感。

村屋水太深？過來人血淚史：10分鐘被撞甩倒後鏡

至於村屋是否如男友所講般「黑暗」？網民對村屋的意見則較為兩極，有曾經中伏的網民力撐男友，分享搬入村後被排外的慘痛經歷：「試過門口畀啲唔鍾意狗既村民喺鐵閘淋紅油」、「揸到村口入屋拎啲嘢，講緊十分鐘都冇，倒後鏡就畀人撞甩左」，更直指「只要你係外來人搬入去住，佢哋就會想方設法趕走你」。有人亦和應指遇過惡霸：「話要畀路費先可以行」、「封閉、惡哂、無王管三樣都示範哂」。

不過，不少具備多年住村屋經驗的網民亦為住村屋平反，直指在村屋居住一直相安無事，大讚有村屋業主甚至「送雪櫃冷氣洗衣機」，充滿人情味。有網民坦言村民並非吃飽沒事做：「住咗廿幾年村屋，轉咗10間以上，都無遇過村霸」，認為只要避開原居民勢力較大的圍村，選擇雜姓村或屋苑式村屋，其實非常和平。

網民獻計「第三個選擇」：咖喱味屎vs屎味咖喱

樓主與男友為了這兩個極端選擇爭持不下，被不少網民形容這根本是「咖喱味屎 vs 屎味咖喱」的世紀難題，建議他們尋找第三條出路：「不如第一個搬出嚟地方Target一萬蚊，全香港都仲有啲選擇」、「如果兩個都唔好咪第三個選擇囉，唔使嗌交傷和氣」。

有網民更指出兩人最大的危機：「邊個畀錢就邊個決定」、「住呢兩年如果會因為住屋問題嘈交九成分手」，奉勸如果連居住環境都未能達成共識，現階段根本不適合夾硬搬出來同居。

屋宇署：住工廈=違法

根據地契和《建築物條例》，工廈只允許作工業、倉庫或特定非工業用途如藝術工作室等，將單位改作住宅或「劏房」出租屬嚴重違法行為。因租約本身已違反地契與法例，一旦發生租務糾紛、業主捲款潛逃或單位斷水斷電，租客無法循正常法律途徑追討，且隨時面臨被迫遷的風險。

屋宇署過去不斷提醒工廈業主、准買家同准租客，為自己個人安全同銀包著想，切勿將工廈單位用作非法住宅用途，以免招致錢財損失甚至牢獄之災。業主將工廈單位作非法住宅用途會被檢控，一經定罪，最高可被處罰款港幣五萬元及監禁一年。

來源：trypay2026＠Threads