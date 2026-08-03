IKEA進軍天水圍？！2大線索疑開新分店 網民分析選址最大機會係......

宜家家居（IKEA）一直深受港人歡迎，目前在全港設有十個據點，近年亦在屯門區開設限定店，但卻一直未有踏足天水圍區。不過，近日網上就熱烈流傳IKEA進軍天水圍的消息！事關有眼尖網民發現兩大蛛絲馬跡，引發街坊瘋狂分析新店的潛在選址，當中不少人最關心的竟然不是傢俬，而是直言：「有美食站就好」！

IKEA天水圍開新店？ 招聘廣告洩露玄機

宜家家居（IKEA）一直深受港人歡迎。 (官網圖片)

有網民發現IKEA正招募「分店短期合約員工」，而工作地點明確標示為「天水圍」。

第一大線索來自一則招聘廣告。有網民發現IKEA正招募「分店短期合約員工」，而工作地點明確標示為「天水圍」。消息一出，隨即引發網民熱烈討論。起初，大家對選址眾說紛紜，有人猜測是「銀座地牢」，亦有人指「似係銀座，不過唔知會係滙豐下面定湘川滬隔離嗰一抽吉舖呢」，甚至有人聽聞是「天澤商場」或「天耀百佳隔離」。

不過，有網民一針見血地指出天水圍舖位面積普遍較細：「即使銀座百佳個位成層畀晒佢，對IKEA嚟講都係細，太細間唔好行」，擔心新店會像屯門分店一樣「得一忽仔咁細」、「一巖一忽」。

網民瘋狂「估舖位」 真實選址曝光？

有街坊爆料，IKEA 疑似會進駐天水圍+WOO嘉湖二期地下商場的中庭位置。

網民對IKEA選址相當好奇，第二大線索亦隨之出現。先有網民親身爆料：「嘉湖呀，之前去見工佢同我講。」另一邊廂，更有街坊在天水圍+WOO嘉湖二期地下商場的中庭位置，疑似目擊開期間限定店的準備工作。這個發現令IKEA進駐天水圍嘉湖的傳聞更加甚囂塵上。

然而，當發現位置是商場中庭後，網民的心情卻經歷了起伏。結合「短期合約」的招聘條件，網民紛紛化身分析師，認為這極大可能只是一間Pop-up Store（快閃店）或「散貨場」，旨在「試水溫」。對於不少期待邊行邊食的街坊來說，這個安排令他們「有啲失望」、「天堂跌落地獄嘅感覺」。有網民直指：「天水圍的IKEA係呢個位，即係短期租啦」、「呢個位最多擺2，3個月，應該唔會做小食檔」。不過，亦有人抱持樂觀態度，希望品牌能效法屯門分店的發展模式：「希望好似屯門咁，做做吓再加小食檔！」究竟天水圍的IKEA最終會以什麼面貌示人，一眾大西北街坊拭目以待。



圖片及資料來源：moovup、tiramisuchan0103@Threads

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