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IKEA熟睡瞓醒無咗對鞋！男子除鞋試床疑遭踢走鞋 導演吳煒倫直擊：赤腳好陰功

生活百科
更新時間：11:21 2026-08-03 HKT
發佈時間：11:21 2026-08-03 HKT

逛宜家家居（IKEA）時，不時會發現有部份顧客將陳列梳化和睡床當作自己家，隨便「試睡」休息，讓真正想買傢俬的客人無奈至極。曾執導電影《毒舌大狀》、《夜王》的香港導演吳煒倫，近日就在社交平台分享了一則在IKEA發生的奇人奇事。一名男子脫鞋躺在展示床上熟睡，醒來後卻發現鞋子不翼而飛，疑被看不過眼的途人踢走，引發大批網民熱烈討論。

IKEA男子試床熟睡 瞓醒慘要「赤腳」走

導演吳煒倫日前在 IKEA 直擊一男子脫鞋試床熟睡，其後不見了鞋。 （jacckng＠Threads圖片）
導演吳煒倫日前在 IKEA 直擊一男子脫鞋試床熟睡，其後不見了鞋。 （jacckng＠Threads圖片）

導演吳煒倫日前發文指，平時在IKEA想請佔用梳化的人讓座，經常遭受白眼甚至被罵。然而，他當日卻目擊亂象「進化」。一名穿短褲的男子脫下鞋子，整個人躺在陳列床上玩手機，彷彿置身自己房間一樣，之後更真的進入熟睡狀態，「個樣都瞓得幾安詳」。

戲劇性的一幕隨即發生，吳煒倫形容有位「好無良」的人，將該名男子的鞋子遠遠踢走。結果該男子睡醒後發現無鞋可穿，只能赤腳四處尋找。吳導打趣地寫道：「今日又落雨又盛，行出去對腳濕dep dep咁，又污糟，黑鼆鼆咁，真係好慘，人神共憤。」他亦附上一張相片，相中只見該名男子赤腳站在地上，身旁疑似站着一位穿IKEA黃色制服的職員。吳導隨後轉戰MUJI想試坐椅子，同樣遇到被佔用的情況，令他相當無奈。

網民一面倒叫好？ 怒斥「文化大倒退」

有不少網民紛紛留言分享自己遇到相類似的情況。 (網上圖片)
有不少網民紛紛留言分享自己遇到相類似的情況。 (網上圖片)
有網民痛批IKEA陳列品被亂坐的情況，「簡直係文化大倒退」。 (網上圖片)
有網民痛批IKEA陳列品被亂坐的情況，「簡直係文化大倒退」。 (網上圖片)

貼文發佈短短半日，已吸引數千人讚好及關注。對於該男子的遭遇，網民不但沒有同情，反而一面倒大讚踢鞋的人做得好，紛紛留言：「踢鞋嗰位師兄師姐好波，好人一生平安」、「俾著我會留一隻俾佢」。

事件亦引起大眾對「佔領傢俬」行為的共鳴與討伐。不少人抱怨真正想選購傢俬時，卻要看佔用者的面色，直斥這類行為影響市容：「唔知點解講極鬧極現實裏頭去親IKEA都係有人坐喺度唔郁。」更有網民慨嘆，現在不論是老人家、年輕人，抑或帶小孩的父母，都把陳列品當成自己家及遊樂場，痛批「簡直係文化大倒退」、「視覺上看到一陣『臭味』，連試坐都不想了」。

網民分享IKEA分店奇招 噪音轟炸趕客？

面對這類「試床族」，究竟店方有何對策？有網民分享指，沙田IKEA的職員相當盡責，見到有人閉眼停留便會上前提醒「不能睡覺」。另外，有網民透露各分店疑似引入了不同「奇招」應對：例如尖沙咀分店會不斷播放廣播呼籲客人起身；大埔超級城分店更需要職員親自站崗。最特別的是有指尖沙咀店更會將重災區房間的電視音量調大，播放音效忽大忽小的廣告，懷疑是用作驅趕佔用者的「新手法」。


圖片及資料來源：jacckng＠Threads 



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