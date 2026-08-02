小紅書熱議香港養出「壞習慣」？出街食飯配凍飲/垃圾咁處理 網民：快，最緊要快！

兩地文化與生活節奏的差異，往往會改變一個人的生活細節。近日，社交平台「小紅書」有一則以「你在香港被逼出了什麼壞習慣？」為題的帖文引起熱烈討論。許多內地網民紛紛列舉在港生活或旅遊後，在飲食、出行及處事上不知不覺養成種種「港式習慣」，如在用餐時飲凍飲、自攜環保袋外出等，其中不少網民直言在香港生活養成一個重要習慣就是速度：「快！最緊要快！」

小紅書熱議香港養出「壞習慣」？開冷氣+飲凍飲/垃圾要咁處理

早前，有小紅書博主以「你在香港被逼出了什麼壞習慣？」為題發文，隨即吸引大批曾到訪或在港生活的網民留言分享。在飲食習慣方面，不少網民坦言來港後徹底改變了飲食取向，變得熱衷於「奶茶，凍檸茶，飲早茶，食蛋撻，菠蘿包」等茶餐廳美食，甚至習慣在吃飯時配上飲品，甚至是凍飲，「外面吃飯的時候的飲料，以前很少喝甜」、「喝冷飲（凍飲）」。此外，有網民表示已經習慣香港公共場所的冷氣溫度偏低，「空調一定要23（度）以下穿外套」、「家裡空調也開到16度」。

除了飲食，有網民分享日常出行習慣的改變。由於近年香港街頭垃圾桶減少並全面推行減廢，有網民表示養成將「垃圾裝在自己口袋裡」，直至遇到垃圾桶或帶回家處理的習慣；而在環保政策下，零售商戶派發塑膠購物袋必須收費，故此也養成「帶環保袋出街」的意識。

網民笑言：快，最緊要快！

與此同時，不少網民認同在香港生活久了，走路步伐及說話快速會自然變快、凡事講求效率，其核心原則就是「快，最緊要快」；出外時同時講求社會秩序，強調「排隊不要插隊，做事不要影響他人」。有網民則幽默表示，現在只要在路上遇到阻礙，就會養成「對擋路的人翻白眼」的反射動作；或遇到不合理的對待時，變得「動不動就投訴」，但同時「也寫過表揚信」，藉此反映出香港生活節奏快講求秩序的城市特徵。

來源：小紅書

文：LW