內地女銅鑼灣錯食霸王餐！ 因1習慣致無付款小紅書發文求救 網民暖心：要不要先幫你付

外出用餐記得要付款，以免誤食「霸王餐」！近日，有內地遊客在小紅書上發文，指她在銅鑼灣一間食店用餐後，因1習慣而忘記付款。由於她即將返回內地，無法返回餐廳付款，遂發文向網民求助：「不小心吃了霸王餐怎麼辦？」帖文引起網民熱議，不少暖心網民留言，願意先幫事主墊付，「要不要先幫你付」、「你付好了嗎，我可以幫你。」即看下文了解詳情。

內地女銅鑼灣錯食霸王餐！ 因1習慣致無付款小紅書發文求救

近日，有內地遊客在小紅書以「銅鑼灣街邊一家面館，不小心吃了霸王餐怎麼辦」為題發文，指她在昨日晚上到銅鑼灣一家粉麵店用餐，點了總計$63的牛肉麵及凍奶茶，之後「吃完就直接走了」，完全忘記付款。事主當時即將返回內地，已經無法前往餐廳付款，於是發文求助網友，「現在馬上就要回去了，怎麼辦？」

樓主強調，她並非故意「走數」，解釋這次是第一次到香港旅遊，與內地掃碼點餐習慣不同，不適應店員「手動點餐」，才會忘記付款，「我記得點餐之前我還特意問了老板娘能不能掃碼點餐。」

網民暖心：要不要先幫你付

帖文引起網民熱議，有網民建議樓主打電話通知食店，「直接打電話問他轉數快號碼，轉他就好了」、「打開手機國際漫遊鍵就可以了，收費稍高」、「打電話，讓老板給付錢方式。」對此，樓主回覆稱她無法在香港打電話，「沒開國際漫遊，只買了流量卡，打了發現打不通電話。」隨後有不少暖心網民留言，表示可以幫忙墊付，「找個人幫付，給這個人轉錢表示感謝」、「要不要幫你付？」、「你付好了嗎，我可以幫你。」

圖片及資料來源：小紅書@momo

文：Y



