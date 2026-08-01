AEON旗下$12店年內執4間！8月起下調價格救市 網民嘆：香港租金太貴

AEON $12店降價｜香港AEON旗下的「Living Plaza」及「Daiso Japan」宣布於8月1日起，全面下調原價200日圓或以上之商品價格。此舉連同兩大品牌年內關閉四間分店的業務重組消息，反映出本地零售商在面對日圓疲弱及大眾消費模式轉變時，正積極尋求出路。

AEON旗下$12店8月起下調價格 高價商品降至9算

昨日（31日），AEON集團旗下平價家品商店「Living PLAZA」及「DAISO」宣布將調整商品價格，由8月1日起全面下調200日圓或以上生活雜貨、食品及文具精品等的價格。除150日圓及250日圓的商品外，其他相關貨品定價將下調至約9算水平，較原價便宜港幣$5至$20不等。

在價格下調的背後，$12店的業務板塊亦出現收縮，今年內已有四間分店先後結業，包括即將關門的荃灣麗城店，以及屯門兆禧店、葵涌石籬店、坑口南豐廣場店；與此同時，集團旗下另一品牌「Mono Mono」卻選擇逆市擴張，陸續在各區開設分店。

AEON「Living PLAZA」、「DAISO」調整後的新價格：

日圓價格(円) 香港原價($) 新價格！ 150円 $20 $20 200円 $25 $20 250円 $35 $30 300円 $35 $30 400円 $50 $40 500円 $60 $50 600円 $60 $50 700円 $70 $60 800円 $80 $70 900円 $90 $80 1000円 $100 $90 1200円 $120 $100

*包裝上未有標示以港幣($)或日圓(円)價錢的貨品：$12

網民反應兩極：留返日本買vs體諒營運成本高

對於是次價格調整及定價策略，網民的反應相當兩極。有網民對於基本$12的定價維持不變感到失望。受日圓匯率影響，不少網民坦言寧願留待外遊時才消費，紛紛表示「我都係去返日本先買」，甚至認為「大家都係會講去日本先買啦」。

另一方面，亦有網民從商業角度出發，理解在香港經營實體零售業所面對的龐大成本壓力，為店方平反指「原來運過嚟唔使錢嘅，燈油火蠟唔使錢嘅」、「香港租金真係太貴，就算來貨平，售價都要set咁高先圍到皮...」，除了昂貴的舖租外，香港的人工成本亦不容忽視。

同為$12店 Living PLAZA與DAISO有甚麼分別？

「Living PLAZA」及「DAISO」雖同為AEON集團旗下的平價生活百貨，且大部分商品均以$12發售，但兩者的市場定位略有不同。「Living PLAZA」屬於AEON的自家品牌，主力提供各類高實用性的日常家居雜貨，滿足市民基本所需；至於「DAISO」，則是永旺（香港）百貨於2021年與日本「株式會社大創產業」達成長期特許經營協議後正式引入香港的品牌，貨品種類不僅更為廣泛，更以緊貼日本最新潮流的精美商品作招徠，為顧客帶來更多元化的日式購物體驗。

資料來源：Daiso Hong Kong