遊日香港家族眾生相？港人列5大常見特徵 爸爸必做1動作 網民爆笑：好有畫面

日本向來是港人的熱門旅遊地點，甚至讓有少人將去日本旅行戲稱為「返鄉下」。近日，有網民在社交平台發文，分享在日本旅遊時觀察到的「香港家族眾生相」，並細數香港家庭在當地的5大常見特徵。當中爸爸必做的1動作更引來大批網民爆笑，直呼「好有畫面」、「亞洲地區老豆好似都係咁」，即看下文了解詳情。

港人細數遊日香港家族5大常見特徵 爸爸必做1動作

近日，有網民在Threads以「喺日本成日見到嘅香港家族」為題發文，分享在日本觀察到的香港家庭眾生相。樓主表示，「爸爸」通常會背著黑色雙肩背包，站在店門口或者走廊位置，默默低頭玩手機；而「媽媽」則會在店內一邊挑選商品，一邊大聲詢問：「daddy呢個買唔買好啊？」同時會不斷在WhatsApp發訊息給朋友和親戚：「喂呢個你要唔要？」

與此同時，同行還有「著住mario或pokemon T恤嘅兒子」、「玩緊新扭蛋或者食緊軟糖嘅女兒」，以及「企正係門口，雙手捉住斜咩袋，批評緊和食嘅嫲嫲」。

網民爆笑：好有畫面

帖文引起網民熱議，不少人表示極有共鳴，「亞洲地區老豆好似都係永遠企喺門口玩電話同埋孭背囊」、「久唔久先顎高個頭叫個仔唔好周圍走，然後繼續撳電話」、「港式老母：『細佬，mami講咗好多次唔買唔好搞人哋啲嘢呀』、『唔好亂行呀，要跟實mami/daddy架嘛』」、「細路扭計嘅時候，阿爸或者阿媽就會話：點解你一定要搞到個旅程咁唔開心㗎呢。」

也有網民爆笑直言「好有畫面」，「講到我plz del，我同個囡去咗第二間舖，隊友仲喺第一間舖出面撳緊電話」、「香港家庭勁大聲講野，塞住條通道，老豆孭住個好大嘅背囊。」

圖片及資料來源：Threads

文：Y