「這道門的意義何在？」小紅書網民質疑香港山邊鐵閘形同虛設 意外引發1思辯......

公共空間的設施設計，往往隱藏多方面的功能，背後的考量有時也會引起民眾的好奇。近日，有內地社交平台網民在香港山邊發現一道未能完全阻擋通道的鐵閘，事主對此感到十分不解，發文求問「意義何在」。帖文隨即在網絡上引起關注。

香港山邊鐵閘引小紅書網民質疑 無遮無掩「意義何在」

有內地社交平台網民在香港山邊發現一道未能完全阻擋通道的鐵閘，對此感到十分不解。 （小紅書圖片）

有網民在內地社交平台「小紅書」上，發布了一張在香港山邊拍攝的相片。相片中心為一條建於斜坡旁、通往上方的戶外混凝土樓梯。引人注目的是在樓梯的起點處，設置了一扇矮小的金屬閘門，而閘門旁邊卻無遮無掩，有足夠空間可讓人輕易繞過。

事主在行經該處時，留意到這道看似無法發揮實際物理阻擋作用的鐵閘，並對此設計感到相當困惑，因此在帖文中直接提問：「在香港 敢問大家 這道門的意義何在？求解答」。根據相片顯示，該金屬閘門雖然被鎖上，但僅僅擋住了樓梯入口的前方部分，右半部完全呈開放狀態。不過，閘門上掛有一個清晰的綠底紅框標示牌，寫著：「此通道只供斜坡維修之用」。

引網民思辯 「防君子不防小人」

帖文發布後，隨即引發大量網民的熱烈回應與轉發。針對事主「意義何在」的疑問，絕大多數網民認為該設計的重點在於「守規」，並指出這是一種「沒有物理性防禦，但有法理性防禦」的管理手段，旨在「防君子，不防小人！」

許多網民指出，這道門與告示牌構成了一個法律符號，明確表示該處為護理及維修人員的專用通道。設立閘門是為了「防止有人說，又沒告示我怎麼知道不行」。有留言強調：「因為在法律上你不是授權人員，故意跨越了那道門的限制進去限制範圍，後面的責任就屬於你自己了」。網民普遍認同這是一種責任釐清的機制，警告大眾「就是告訴你別進去，不然有什麼意外和法律問題你就自己承擔」，若有人明知故犯，便是「自己主動鑽進去的 自行承擔後果」。

道德與法理防禦 「文明人自覺守法」

不少網民亦從道德層面探討，直言「一般看得懂字的人看到不會特別有疑問」。有人感嘆：「即使只用一根繩子，文明人面對不該進入的就不會進入」，強調「文明人自覺守法，野蠻人明知故犯！」。為了佐證守規的重要性，更有網民分享了真實見聞：曾在過海關時，看見一位女士無視排隊動線，自信地拉開攔阻的繩子闖入關閉中的自助通道，結果因前方閘門緊閉而「被關在中間」進退不得，藉此說明無視警示的尷尬下場。

最後，有部分網民認為，這種以告示為主的管理方式「在香港是警告有效的方法」，折射出社會對法治精神與個人責任的重視。



圖片來源：小紅書

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