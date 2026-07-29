Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思「呢個城市令我好自豪」 網民：香港人效率世一

生活百科
更新時間：15:52 2026-07-29 HKT
發佈時間：15:52 2026-07-29 HKT

旅客在機場等候行李往往充滿漫長的焦慮與不安。日前，有市民在返港入境香港國際機場時，發現行李認領處的屏幕出現了小改動，雖然只是微不足道的細節，但卻令他感到貼心：「令我好自豪叫呢個城市（做）『家』。」引起網上熱議，有不少網民大讚機場營運「效率極高快靚正。」

香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思

有港人在社交平台上分享日前乘飛機返港，在香港機場等候行李時，發現行李認領處的屏幕近期新增了顯示行李輸送進度的「百分比」。
有港人在社交平台上分享日前乘飛機返港，在香港機場等候行李時，發現行李認領處的屏幕近期新增了顯示行李輸送進度的「百分比」。
讓等候行李的旅客能更直觀地了解運送進度。令事主留下深刻印象，不禁大讚「每返一次香港，機場都有啲可能微不足道嘅小改進，而令我好自豪叫呢個城市（做）『家』。」。
讓等候行李的旅客能更直觀地了解運送進度。令事主留下深刻印象，不禁大讚「每返一次香港，機場都有啲可能微不足道嘅小改進，而令我好自豪叫呢個城市（做）『家』。」。

事緣，有港人在社交平台上分享日前乘飛機返港，在香港機場等候行李時，發現行李認領處的屏幕除了會顯示即時狀況，如行李車運輸中或陸續送達，以及總件數外，近期還新增了顯示行李輸送進度的「百分比」的細節，讓等候行李的旅客能更直觀地了解運送進度。令事主留下深刻印象，不禁大讚「每返一次香港，機場都有啲可能微不足道嘅小改進，而令我好自豪叫呢個城市（做）『家』。」。

網民：香港人效率世一

帖文引起網上熱議，獲不少網民盛讚貼心：「（百分比）令大家無咁焦慮，尤其是有時行李會分批出，好驚甩漏」、「呢個係有用同進步嘅做法。佢最大嘅功能係話畀啲客知，在接近100%都仲未見到自己件行李嗰陣可以及早揾清楚同有無睇漏，如果到100%都見唔到，可以及早求助。被人攞咗又好，行李出錯又好，及早發現都係好事」、「香港人看到數字非常安心」、「可以撫平大家心急嘅心情」、「前幾日望住個 mon 都覺得好犀利。仲要一條帶處理幾班機嘅行李。」

有網民分享自己曾填問卷反映相關建議，對意見獲採納感到驚喜：「估唔到會見到佢加。」亦有人大讚機場營運「效率極高快靚正」、「效率嚟講，香港人真係世一」、「終於見到香港人讚香港」、「去過其他機場就會知香港機場真心做得好掂，效率極高快靚正」、「有留意到！作為乘客，覺得機場係有心機做嘅，我每次去個洗手間都覺得世一。」

資料來源：Threads；圖片來源：星島

文：M

延伸閱讀：台網紅Joeman大讚國泰有效率！因延誤未能趕轉機 即場安排新航班感安心「香港是國泰主場」 網民讚嘆：服務高效穩定

最Hit
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
01:13
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
影視圈
2小時前
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
01:05
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
社會
3小時前
俞琤疑健康出問題  個人騷哽咽發表「最後一次」言論  兩摰友谷薇麗、施南生先後離世打擊大
俞琤疑健康出問題  個人騷哽咽發表「最後一次」言論  兩摰友谷薇麗、施南生先後離世打擊大
影視圈
21小時前
熊本地震｜高市早苗：至今造成13死 網民紛紛上傳各地災情畫面︱不斷更新
02:32
熊本地震｜死亡人數升至13人 中國外交部：對遇難者表示哀悼︱不斷更新
即時國際
37分鐘前
全港10大西餅店長者優惠！樂悠咭/長者咭買麵包高達9折 東海堂/聖安娜/A-1 Bakery
全港10大西餅店長者優惠！樂悠咭/長者咭買麵包高達9折 東海堂/聖安娜/A-1 Bakery
飲食
23小時前
旺角建興大廈血案內情曝光 男遊客嫖妓 為肉金爭拗 遭跨性別鳳姐刺頸
01:11
旺角建興大廈血案內情曝光 男遊客嫖妓 為肉金爭拗 遭跨性別鳳姐刺頸
突發
7小時前
颱風白海豚正往日本方向前進。
熊本地震｜「白海豚」成超強颱風  直撲九州或影響救災？
即時國際
4小時前
香港足球盛會2026｜夏蘭特確認缺席訪港 羅淑佩：重金「請佢嚟飲杯涼茶」無意思（附曼城訪港全名單）
02:32
香港足球盛會2026｜夏蘭特確認缺席訪港 羅淑佩：重金「請佢嚟飲杯涼茶」無意思（附曼城訪港全名單）
社會
5小時前
熊本7.1級地震｜遊日港女親歷地裂「飛磚撞嘴」 徬徨獨遊遇同鄉「神救援」 網民淚推：香港人守望相助｜Juicy叮
熊本7.1級地震｜遊日港女親歷地裂「飛磚撞嘴」 徬徨獨遊遇同鄉「神救援」 網民淚推：香港人守望相助｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
何伯病逝｜社署稱社工正聯絡家屬 按需要提供適切協助
何伯病逝｜社署稱社工正聯絡家屬 按需要提供適切協助
突發
21小時前