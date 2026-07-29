香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思「呢個城市令我好自豪」 網民：香港人效率世一

旅客在機場等候行李往往充滿漫長的焦慮與不安。日前，有市民在返港入境香港國際機場時，發現行李認領處的屏幕出現了小改動，雖然只是微不足道的細節，但卻令他感到貼心：「令我好自豪叫呢個城市（做）『家』。」引起網上熱議，有不少網民大讚機場營運「效率極高快靚正。」

香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思

有港人在社交平台上分享日前乘飛機返港，在香港機場等候行李時，發現行李認領處的屏幕近期新增了顯示行李輸送進度的「百分比」。

讓等候行李的旅客能更直觀地了解運送進度。令事主留下深刻印象，不禁大讚「每返一次香港，機場都有啲可能微不足道嘅小改進，而令我好自豪叫呢個城市（做）『家』。」。

事緣，有港人在社交平台上分享日前乘飛機返港，在香港機場等候行李時，發現行李認領處的屏幕除了會顯示即時狀況，如行李車運輸中或陸續送達，以及總件數外，近期還新增了顯示行李輸送進度的「百分比」的細節，讓等候行李的旅客能更直觀地了解運送進度。令事主留下深刻印象，不禁大讚「每返一次香港，機場都有啲可能微不足道嘅小改進，而令我好自豪叫呢個城市（做）『家』。」。

網民：香港人效率世一

帖文引起網上熱議，獲不少網民盛讚貼心：「（百分比）令大家無咁焦慮，尤其是有時行李會分批出，好驚甩漏」、「呢個係有用同進步嘅做法。佢最大嘅功能係話畀啲客知，在接近100%都仲未見到自己件行李嗰陣可以及早揾清楚同有無睇漏，如果到100%都見唔到，可以及早求助。被人攞咗又好，行李出錯又好，及早發現都係好事」、「香港人看到數字非常安心」、「可以撫平大家心急嘅心情」、「前幾日望住個 mon 都覺得好犀利。仲要一條帶處理幾班機嘅行李。」

有網民分享自己曾填問卷反映相關建議，對意見獲採納感到驚喜：「估唔到會見到佢加。」亦有人大讚機場營運「效率極高快靚正」、「效率嚟講，香港人真係世一」、「終於見到香港人讚香港」、「去過其他機場就會知香港機場真心做得好掂，效率極高快靚正」、「有留意到！作為乘客，覺得機場係有心機做嘅，我每次去個洗手間都覺得世一。」

資料來源：Threads；圖片來源：星島

文：M